Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da, Han Şeyhun ilçesini alarak, tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Muhalifler, girdiği çatışmaların sonucunda bölücü örgütün terör koridoru oyununu bozdu. Kuveyris Havaalanı'nı ele geçiren Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep- Rakka ve Tel Rıfat-Minbiç bağlantısını kesti, Tel Rıfat'ı kurtardı.
Gazeteci Hacı Yakışıklı; Suriye'deki gelişmelerle ilgilieski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı görüşmeden notları TV100 canlı yayınında paylaştı. Yakışıklı, Akar'ın "Suriye'deki çatışma Türkiye'nin dışında gelişiyor. Esad zamanında bizimle işbirliği yapsaydı bu aşamaya gelinmezdi" ifadelerini kullandığını söyledi.
İşte Hulusi Akar'ın aktardıkları;
Son Dakika › Dünya › Hulusi Akar'dan dikkat çeken 'Suriye' çıkışı: Esad zamanında bizimle iş birliği yapsaydı böyle olmazdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)