Husiler, Kızıldenizde İsrail hedeflerini vurmaya devam edeceklerini açıkladı

İsrail, Gazze'ye yaptığı katliamlara devam ederken Yemen'in Filistin'e destek verenHusiler hareketi, ABD liderliğindeki deniz operasyonuna karşılık vermeyeve Kızıldeniz'deki İsrail hedeflerine saldırmaya devam edeceğini açıkladı.

İsrail sahil şeridini enkaz içinde bıraktı, yaygın açlığa ve evsizliğe neden oldu.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şuana kadar 20.000 Gazze'linin ölümüne yol açtığını söyledi.

Masum insanların ölümünden kaçınmak için uluslararası baskı altında olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, savaşın, kalan 129 rehinenin serbest bırakılana ve Hamas yok edilene kadar durmayacağını söyledi.

Çatışma, Hamas'ın yönetimindeki Gazze'den öteye yayıldı, Kızıldeniz'e kadar uzandı, burada İran yanlısı Husi güçleri, gemilere füzeler ve dronlarla saldırılar gerçekleştirdi. Bu, bölgedeki ticareti korumak için çok uluslu bir deniz operasyonunun oluşturulmasına neden oldu, ancak Husiler, her durumda devam edeceklerini, belki de her 12 saatte bir deniz operasyonu düzenleyeceklerini söyledi.

Husi yetkilisi Mohammed Abdulsalam, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Deniz ittifakı kurulsun veya kurulmasın, pozisyonumuz Filistin meselesi yönetiminde değişmeyecek. Yalnızca İsrail gemileri veya İsrail'e giden gemiler hedef alınacak" dedi.