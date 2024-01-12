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Husiler, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarında 5 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Husiler, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarında 5 kişinin öldüğünü açıkladı

Amerika ve İngiltere'nin Yemen'deki hava ve kara saldırıları sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle zaten tansiyonun yüksek olduğu Ortadoğu'da durum daha da gerildi. Saldırılar, Biden yönetiminin ve müttefiklerinin sakinleştirmeye çalıştığı İsrail-Hamas çatışmasının alevlenme tehdidini de beraberinde getiriyor.

12.01.2024 - 12:45,
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Husiler, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'de ortak olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarında 5 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Amerika ve İngiltere'nin yaptığı Yemen'e yaptığı saldırılar, İsrail'in Gzazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu Ortadoğu'da tansiyonun daha da yükselmesine sebep oldu.

Husiler, vurulan hedefler hakkında bilgi vermeden, saldırılarda 5 kişinin öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırı aynı zamanda Biden yönetimi ve müttefiklerinin haftalardır sakinleştirmeye çalıştığı İsrail'in Hamas'a karşı savaşıyla ilgili bölgesel bir çatışmanın alevlenmesi tehdidini de taşıyordu.

Bu arada ABD Donanması, Hint Okyanusu'nun uzak noktalarında bir gemiye düzenlenen saldırıyı günler önce kabul etti; bu saldırı, İran'ın İsrail-Hamas ihtilafına ilişkin daha geniş bir deniz harekatı kapsamında gemilere saldırma isteğinin sinyali olabilir. Perşembe günü Tahran, Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programına yönelik uluslararası yaptırımların hedef aldığı petrole el koyması nedeniyle daha önce yaşanan krize karışan başka bir tankere ayrı ayrı el koydu.

Husiler, Amerika ve İngiltere\'nin Yemen\'deki saldırılarında 5 kişinin öldüğünü açıkladı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Husiler, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarında 5 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husiler, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarında 5 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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