Husilerden ABD\'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ABD Ordusu Yemen'e yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Saldırılarda şimdiye kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklanırken; ABD tansiyonu yükseltmeye devam etti.

SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de İran destekli Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini açıkladı. Hegseth, Husilerin gemilere ve insansız hava araçlarına saldırmayı bırakmaları durumunda saldırıların sona ereceğini belirtti.

HUSİLERDEN MİSİLLEME

Öte yandan Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree ABD'ye karşı saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saree, Husilerin ABD'ye ait uçak gemisi Harry S. Truman'a füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Yahya Saree, Harry S. Truman'ı 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldıklarını belirtti.

"İSRAİL GEMİLERİNE SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD'nin Yemen'deki çeşitli bölgelere 170'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini aktaran Saree, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kaldırana kadar Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırıların devam edeceğini vurguladı.