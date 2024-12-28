Husilerden İsrail'de uykuları kaçıran füze saldırısı: Bölgede sirenler çaldı - Son Dakika
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Dünya

Husilerden İsrail'de uykuları kaçıran füze saldırısı: Bölgede sirenler çaldı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Ülkede birçok şehirde sirenlerin çalmasına ve paniğe neden olan saldırı nedeniyle halka tedbir amaçlı sığınaklara gitme çağrısı yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri ise füzenin, ülke hava sahasına girmeden önlendiğini duyurdu.

28.12.2024 07:39  Güncelleme: 07:59
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Füzenin, ülke hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi.

ÜLKEDE PANİK YAŞANDI

İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede bir kez daha paniğe neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Beit Shemesh, Beitar Ilit, Kiryat Arba, Gush Etzion ve Arad dahil olmak üzere birçok şehirde sirenler çaldı.

HALKA "SIĞINAKLARA GİDİN" ÇAĞRISI

Tedbir amacıyla halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken, füzenin İsrail hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi. İsrail basını ise, önlenen füze nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu.

İSRAİL'İN YEMEN'E SALDIRILARI

İsrail önceki akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği kaydedilmişti. Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.

Husilerden İsrail\'de uykuları kaçıran füze saldırısı: Bölgede sirenler çaldı

Güvenlik, Politika, Saldırı, İsrail, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Husilerden İsrail'de uykuları kaçıran füze saldırısı: Bölgede sirenler çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • McA !:
    İsrail i Hava dan yenilemeyecegini ilkokul 1 e giden daha okuma yazmayı bilmeyen çocuk bile öğrendi ama hala öğrenemeyen aptallar var 25 41 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    kafaları basmıyo işte. demir kubbe denen bir şey var 0 1
    Aa:
    Ulan ne alaka.hangi kafadasin sanki onlar bilmiyorlar ne yapacak oturup bakacaklarmi.Biz yenemeyiz ama sizde huzur bulamayacaksınız.rahat oturamayacaksiniz diyorlar.husi dediklerin 2000 km den israili vuruyor.oyle yada böyle ulaşıyor.senin 2 bin km menzilli füzenin varmi 0 0
  • Tahsin Mehdevi:
    İslam ümmetinin yüz akı Yemen Ensarullah'ı (Husiler) Rabbim her daim muzaffer eylesin... Soykırımcı İsrail füzelerin büyük kısmını önleyemiyor, elhamdülillah önemli stratejik noktaları vuruyor direnişin füzeleri. İsrail mutlak şerdir ve yok olacaktır biizmillah. iman Yemenlidir. 44 17 Yanıtla
    Necati Kaya:
    Bu masallarla daha çoook bomba yer bu coğrafya. Varsa hamaset,yoksa hamaset ve masal, tabii hurafe. 0 1
  • Serkan Yalçın:
    bunlarda pompa İran gibi boş arazi 9 14 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    yayılmacı işgalci israil. Bu aptalca amaçlarla kendi halkını zulüm ve olum korkusuyla yaşama zorunda bırakıyorsun.Israil halkı bu zulume demokrasiyle son vermeli. 14 6 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    kaşır nasıl ki hizbulahı haması kaşıdı husileri de kaşır vede kaşıması gerekli. 9 10 Yanıtla
  • Ankara null:
    sinek viziltisi israil icin 5 3 Yanıtla
  • Ismail Kaya:
    ya bi gidin ya 5 0 Yanıtla
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