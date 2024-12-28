Husilerden İsrail\'de uykuları kaçıran füze saldırısı: Bölgede sirenler çaldı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Füzenin, ülke hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi.

ÜLKEDE PANİK YAŞANDI

İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede bir kez daha paniğe neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Beit Shemesh, Beitar Ilit, Kiryat Arba, Gush Etzion ve Arad dahil olmak üzere birçok şehirde sirenler çaldı.

HALKA "SIĞINAKLARA GİDİN" ÇAĞRISI

Tedbir amacıyla halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken, füzenin İsrail hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi. İsrail basını ise, önlenen füze nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu.

İSRAİL'İN YEMEN'E SALDIRILARI

İsrail önceki akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği kaydedilmişti. Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.