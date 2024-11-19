Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti

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Ulsan kentindeki Hyundai Motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Güney Kore yetkilileri soruşturma başlattı.

Hyundai işçi sendikasından yapılan açıklamaya göre, iki Hyundai araştırmacısı ve bir taşeron firma çalışanı, saat 15:00 civarında test odasında araç içinde bilinçsiz halde bulundu. Medya raporlarına göre üç kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulsan'daki polis yetkilileri, polis ve çalışma bakanlığının olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını bildirdi. İtfaiye yetkilileri, Hyundai'nin 4 numaralı fabrikasındaki kazayla ilgili ilk ihbarın saat 15:17'de alındığını açıkladı.

Hyundai Motor yaptığı açıklamada olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, soruşturmada yetkili makamlarla tam işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Hyundai'nin en büyük üretim tesisi olan Ulsan fabrikası, yıllık 1.4 milyon araç üretim kapasitesine sahip ve bunun 1.1 milyonu ihraç ediliyor. Şirket, geçen yıl Kasım ayında elektrikli araç üretimi için Ulsan'da 2 trilyon won (1.44 milyar dolar) değerinde yeni bir tesis inşaatına başlamıştı.