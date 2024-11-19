Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti

Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin Ulsan kentindeki Hyundai Motor fabrikasında araç testi esnasında meydana gelen olayda üç kişi hayatını kaybetti. İki Hyundai araştırmacısı ve bir taşeron firma çalışanı, test odasında bilinçsiz halde bulundu. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Hyundai Motor, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, soruşturmada yetkili makamlarla tam işbirliği yapacaklarını belirtti.

19.11.2024 15:47
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Ulsan kentindeki Hyundai Motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Güney Kore yetkilileri soruşturma başlattı.

Hyundai işçi sendikasından yapılan açıklamaya göre, iki Hyundai araştırmacısı ve bir taşeron firma çalışanı, saat 15:00 civarında test odasında araç içinde bilinçsiz halde bulundu. Medya raporlarına göre üç kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulsan'daki polis yetkilileri, polis ve çalışma bakanlığının olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını bildirdi. İtfaiye yetkilileri, Hyundai'nin 4 numaralı fabrikasındaki kazayla ilgili ilk ihbarın saat 15:17'de alındığını açıkladı.

Hyundai Motor yaptığı açıklamada olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, soruşturmada yetkili makamlarla tam işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Hyundai'nin en büyük üretim tesisi olan Ulsan fabrikası, yıllık 1.4 milyon araç üretim kapasitesine sahip ve bunun 1.1 milyonu ihraç ediliyor. Şirket, geçen yıl Kasım ayında elektrikli araç üretimi için Ulsan'da 2 trilyon won (1.44 milyar dolar) değerinde yeni bir tesis inşaatına başlamıştı.

Güney Kore, Teknoloji, Otomobil, 3-sayfa, Hyundai, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesko Aljovic:
    Allah'tan bizim TOGG fabrikamızda böyle şeyler olmuyor..Çünkü fabrika yok ...asdasasdas 8 3 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    Gitmeden görmeden boş boş yorum yapıyorsun git gözünle gör fabrikayı hep isteksizlik başka bir şey değil bu istekliniz yüzünden ülkemiz ilerlemiyor git de fabrikayın gözünün içine soksunlar ozaman görürsün belki ben gittim gördüm çünkü 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Açıkgöz:
    Bursa gemlike gidersen görürsün bu ülkede iyi yapılan her şey nedense hiç görünmüyor 0 0 Yanıtla
  • Osman Gelçik:
    elektrik donanımlarını biz yapıyoruz inşallah alakası yoktur 0 0 Yanıtla
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