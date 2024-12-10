İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı - Son Dakika
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Dünya

İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı

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Devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad'ın malikanesinin altında havalandırması, oturma odaları, yatak odaları, kasalar ve değerli eşyaların olduğu tünel ağı ortaya çıkarıldı.

10.12.2024 10:15
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Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti. Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.

DEVASA BİR TÜNEL BULUNDU

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Esad ve ailesine ait lüks yaşamdan yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad'a ait bir malikânede devasa bir tünel kompleksi bulundu. Havalandırması, oturma odaları, yatak odaları bulunan kaçış tünellerinin kamyonların geçebileceği büyüklükte olması dikkat çekti. Baskın sırasında Esad ailesine ait gizli evraklar ve değerli eşyalar da ele geçirildi.

İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı

ESAD'IN OTOMOBİL KOLEKSİYONU

Başka bir sarayda ise Esad'ın otomobil koleksiyonu bulundu. Aralarında Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce gibi ultra lüks marka otomobillerin yanı sıra birçok markanın üst segmentinin de görüldüğü videolar sosyal medyada dolaşıma girerken, araçlara muhalifler tarafından el koyulduğu belirtildi.

İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı

DEVLET HAFIZASI YANDI

Yarım asrı geçkin Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'dan kaçış da yaşanıyor. Esad döneminde devletin kritik kurumlarında çalışan birçok bürokrat, üst düzey yönetici ailelerini de yanlarına alarak Şam'ı terk etti.Bazı kişiler de kişisel bilgilerinin muhaliflerinin eline geçmemesi için devlet kurumlarındaki evrakları yaktı, binaları ateşe verdi.

İçinde yok yok! İşte kardeş Esad\'ın yeraltı konağı

Beşşar Esed, Güvenlik, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı - Son Dakika

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