İçişleri Bakanı Mahmood, sağlık/eğitim çalışanlarına 5 yılda oturum başvurusu tanıdı

İngiltere'de İçişleri Bakanı Shabana Mahmood parlamentoda, çeşitli kategorilerdeki yasal göçmenlerin ülkede ömür boyu oturum (ILR) alabilmesi için gereken süreyi uzatan yeni kuralları açıkladı. Mahmood'un uzun bir danışma süreci sonucu oluşturduğu yasa teklifine göre, yıllık brüt 50.271 sterlinin üzerinde maaş alanlar, eğitim ve sağlık sektöründe çalışanlar ve yasal ve güvenli yollardan ülkeye giren mülteciler beş yıl ülkede kaldıktan sonra oturum başvurusu yapabilecek. Kazancı 125 bin sterlinin üzerinde olup en yüksek dilimden vergi ödeyenler ise üç yıl sonra başvuruda bulunabilecek.50 bin sterlinin altında kazanan göçmenler ve çalışma ve eğitim hayatına geçen tüm diğer mültecilerin süresiz oturum başvurusu yapabilmesi için 10 yıl beklemesi gerekecek. Bir mülteci ülkeye yasal yollardan girdikten sonra sığınma talebinde bulunursa, yerleşme izni almak için en fazla 20 yıl beklemek zorunda kalacak; ancak, düzenli bir işe girip eğitimine devam ederse ve topluma sürekli katkı sağlayacak kadar gelir elde ettiğini kanıtlarsa, bu süre 10 yıla indirilebilecek.İngiltere'de kaldığı sürede belirli sosyal yardımlar alanlar ya da vize suçu işleyenler, botlarla kaçak giriş yapıp çalışma ve eğitim hayatına geçenler 20 yıl bekleyecek. Botla gelip, çalışma ve eğitim hayatına geçmeyenler ise 30 yıl beklemek zorunda kalacak. Süresiz oturumun (ILR) alınabilmesi için sabıka kaydının olmaması, yüksek standartta İngilizce konuşulması, vergi borcu bulunmaması ve vergi ödüyor olma koşulları aranacak. Hükümet kaynaklarının BBC'ye verdiği bilgiye göre, değişiklikler Avam Kamarası'nda oylama yapılmasını gerektirmeyecek.İçişleri Bakanlığı, duyurulan değişikliklerin, göçmenlik kurallarında yapılacak bir değişiklik bildirimi yoluyla hayata geçirilebileceğini ve yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmayacağını düşünüyor.Partiden baskı İngiltere Başbakanı Andy Burnham yayımladığı mesajda, "Topluma en değerli katkıyı sağlayan kişilere daha erken yerleşme imkanı tanınması son derece adil" dedi. "İnsanlar, kontrol ve katkı esasına dayanan, kurallara uyanları ödüllendiren bir göç sistemi görmek istiyor" diyen Burnham "Bu öneriler söz konusu ilkeye dayanmakta olup, yurt dışından gelen çalışanların ülkemize sağladığı katkıyı da göz önünde bulundurmakta" ifadelerini kullandı. Shabana Mahmood, İngiltere'deki göçmen sosyal bakım çalışanlarının ILR için bekleyişini 15 yıla çıkartmayı planlıyordu. Fakat hem kabineden hem de partisinden ve sendikadan gördüğü baskı neticesinde. Mayıs 2025'ten önce ülkeye giren ve yılda en az brüt 25 bin sterlin kazanan sosyal bakım çalışanları beş yılda ILR'a başvurabilecek.