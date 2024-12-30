İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, konuşmasının bir bölümünde Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönüş yapan Suriyelilere ilişkin verileri açıkladı.
"Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk" diyen Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancının olduğunu söyledi. Suriyelilerin, Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana geri dönmeye başladıklarını dile getiren Yerlikaya, "21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakında dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü." diye konuştu.
Dönüşlerin yoğunlukla Halep'e yapıldığını aktaran Yerlikaya, Türkiye'de doğan Suriyelilere vatandaşlık verilmediğini de ifade etti.
Son Dakika › Dünya › İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı - Son Dakika
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