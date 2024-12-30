İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana 35 bin 114 Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığını söyledi.

30.12.2024 21:49  Güncelleme: 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, konuşmasının bir bölümünde Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönüş yapan Suriyelilere ilişkin verileri açıkladı.

"21 GÜNDE 35 BİN 114 SURİYELİ VATANLARINA DÖNÜŞ YAPTI"

"Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk" diyen Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancının olduğunu söyledi. Suriyelilerin, Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana geri dönmeye başladıklarını dile getiren Yerlikaya, "21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakında dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE DOĞAN SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLMEDİ"

Dönüşlerin yoğunlukla Halep'e yapıldığını aktaran Yerlikaya, Türkiye'de doğan Suriyelilere vatandaşlık verilmediğini de ifade etti.

İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı, Politika, Türkiye, Aralık, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Mustafa Yildiz:
    Suriyeliler Gidiyor DARISI SELANİK GÖÇMENLERİME 85 159 Yanıtla
    Erdem Cambaz:
    kimi kimin ülkesinden kovuyorsun bizim geldiğimiz yer senin geldiğin yer belli değil 8 3
    Serkan ergezer :
    Vay sığır vay 7 3
    Komutan Logard:
    :))) Kaşınmayı seviyorsun. 7 2
    Beşiktaş 1903:
    Rumlar pontuslar gitsin 6 0
  • Sk 06:
    Suriyeli dönen çok az kişi ŞU BEKAA SORUNU AKP li Arapseverle gitse memleket kurtulacak adamlar Bir Türk olamadı ama Arapseverler iyide demlendiler 76 45 Yanıtla
    beyinsiz japon:
    Kemalist artiklarini bu ulkeden gondermeden biz bi yere gitmeyiz evladim 5 6
  • Ömer Özen:
    7000000 milyonun 35000 gitmiş 6965000 bini kalmış 77 19 Yanıtla
  • devrim karatına :
    Milyonlarcasının arasında devede kulak bile değil gidenler. 65 12 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    He he yedik 45 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:28:51. #1.12#
SON DAKİKA: İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.