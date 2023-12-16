İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerin sayısını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2023 aralık ayı itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı. Bunların 134 bin 422'si reşit, 100 bin 633'ü çocuk." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR AİLELERİNİN EYLEMİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binası önünde başladığını hatırlatan Yerlikaya, "Bu eylemler diğer illerimizde de umut oldu. Muş, Van, Hakkari, İzmir, Şırnak illerimizde de oturma eylemleri başladı. Diyarbakır'da 371, Muş'ta 46, Van'da 34, Hakkari'de 17, İzmir'de 4, Şırnak'ta 3 aile olmak üzere toplam 475 ailenin evlat nöbetleri devam ediyor. Diyarbakır'da eyleme katılan ailelerden 45, Van'da 1 olmak üzere toplam 46 ailenin örgüt içerisindeki çocukları yürütülen ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu." bilgisini verdi.

YERLİKAYA: 47 BİN 466 YABANCI GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Ülke çapında düzensiz göçe karşı amansız mücadele verdiklerini belirten Yerlikaya, mobil göç noktalarında kolluk kuvvetleri tarafından, yasal kalışından şüphe duyulan yabancıların, göç uzmanları ve tercümanlar aracılığıyla sistemsel sorgulamayla tespitlerinin yapıldığını söyledi. Yerlikaya, " İstanbul'da oluşturulan 38 mobil göç noktasında, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor. Söz konusu mobil göç noktalarında 2023 yılında 143 bin 47 yabancı sorgulandı. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47 bin 466 yabancı, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"238 BİN 55 SURİYELİ, TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANDI"

Türk vatandaşlığına geçiş yapan geçici koruma altına alınan yabancılara ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, "2023 aralık ayı itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı. Bunların 134 bin 422'si reşit, 100 bin 633'ü çocuk." dedi.