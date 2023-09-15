İddia akıl dışı! Meksika'nın bulduğunu öne sürdüğü UFO fosili ''pasta'' çıktı - Son Dakika

İddia akıl dışı! Meksika'nın bulduğunu öne sürdüğü UFO fosili ''pasta'' çıktı

Son Güncelleme: 15.09.2023 22:06

Meksika'da bulunan UFO fosillerinin aslında pasta olduğu iddia edildi. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda uzaylı görüntüsündeki pastanın kesildiğinde içinden kek çıktığı görüldü.

Meksika'nın bulduğunu iddia ettiği UFO fosillerinin aslında pasta olduğu öne sürüldü. Sosyal medyadaki bir videoda, uzaylı görüntüsündeki pastanın kesildiğinde içinden kek çıktığı görüldü.

MEKSİKA, "UFO FOSİLİ" BULDUK DEMİŞTİ

Meksika'da bulunduğu iddia edilen UFO fosilleri bir anda dünyanın ilgisini çekti. Olayla ilgili yeni gelişmeler merakla takip edilirken, dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi.

İddia akıl dışı! Meksika'nın bulduğu UFO fosili 'pasta' çıktı

"UZAYLI FOSİLİ DEĞİL PASTA" İDDİASI

Meksika'nın duyurduğu uzaylı fosillerinin aslında "pasta" olduğu iddia edildi. Sosyal medyada yayımlanan bir videoda uzaylı şeklindeki pastanın kesildiği, içinden de klasik kek çıktığı görüldü. Olaya ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İddia akıl dışı! Meksika'nın bulduğunu öne sürdüğü UFO fosili ''pasta'' çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İddia akıl dışı! Meksika'nın bulduğunu öne sürdüğü UFO fosili ''pasta'' çıktı - Son Dakika
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