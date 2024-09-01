İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır - Son Dakika
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Dünya

İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır

İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed\'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı." ifadelerini kullandı.

01.09.2024 18:31
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarına yönelik çarpıcı bir açıklama yaptı. Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu iddia ederek, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı." dedi.

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA NORMALLEŞME ÇABALARI

İç nedeniyle Suriye ile 13 yıldır tüm temasları bitiren Ankara, geçtiğimiz aylarda normalleşme için ilk kez adım attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e geçtiğimiz aylarda "normalleşme" çağrısı yaparken, kritik bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE, SURİYE, RUSYA VE İRAN YENİ TOPLANTIYA HAZIRLANIYOR

TV kanalı Russia Today'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını belirtti. Lavrov, "Geçen yıl hem savunma hem de dışişleri bakanlıkları ve özel kurumların katılımıyla toplantılar düzenlemek için büyük çaba sarf ettik. Bu toplantıları Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek koşulları görüşmek için kullandık. Bu toplantılara Suriye, Türkiye, Rusya ve İran'dan temsilciler katıldı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

"TÜRKİYE, SURİYE'DEN ASKERLERİNİ ÇEKMEYİ GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Lavrov, "Şimdi başka bir toplantı hazırlamanın makul olacağına inanıyoruz. Öngörülebilir bir gelecekte bunun gerçekleşeceğinden eminim" diye konuşurken, Türkiye ilgili çarpıcı bir detay paylaştı. Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu ancak henüz belirli koşullar üzerinde anlaşmaya varılmadığı" söyledi.

"HENÜZ BELİRLİ PARAMETRELER ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMADI"

Lavrov, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz. Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor" dedi. Lavrov'un "Suriye hükümetine göre Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilme sürecine ilişkin net bir karar alınması gerekiyor" sözleri de dikkati çekti.

ERDOĞAN: BİZ DAVETİMİZİ YAPACAĞIZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" ifadelerine yer vermişti.

TÜRKİYE ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI

Ayrıca ağustos ayında Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama gelmişti. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre; Türkiye, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin şartlarını açıklamıştı. Yapılan açıklamada; ilişkilerin 2011 öncesine dönmesinin yolunun 4 maddeden geçtiği ifade edilmişti.


Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

  • Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması,
  • Suriye'nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması,
  • Bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması,
  • İnsani yardımların kesintisiz şekilde sürmesinden geçmektedir.
  • Bu anlayış hakim kılınıp gerçekçi yaklaşımlar hayata geçirildiği takdirde, Suriye'nin esenliğine, komşu ülkelerin güvenliğine ve bölgesel istikrara katkı sağlayabilecek adımların önü açılacaktır.

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Son Dakika Dünya İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır - Son Dakika

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