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İHH, Türkiye dahil 27 ülkede Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu - Son Dakika

İHH, Türkiye dahil 27 ülkede Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu

Son Güncelleme: 30.10.2023 18:27

İHH, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri kapsamında Türkiye dahil 27 ülkede yetimlere ve yetim ailelerine yönelik 196 projeyi hayata geçirdi. Projeler arasında terzilik malzemeleri ve balıkçı teknesi temini, meslek edindirme kursları, piknik ve gezi programları gibi etkinlikler yer aldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2023 Yetim Dayanışma Günleri (YDG) çerçevesinde Türkiye dahil 27 ülkede yetim çocuklar ve aileleriyle dayanışma programı düzenledi.

İHH, Türkiye dahil 27 ülkede Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu

27 ÜLKEDE 18 BİN 767 KİŞİYE ULAŞILDI

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri'nde yer alan projelerden yetimler ve anneleri olmak üzere 18 bin 767 kişi faydalandı. Yetim annelerinin ihtiyacına göre meslek edindirme kursları, kendi geçimini sağlayabilecekleri araç gereçlerin temin edilmesi ile yetimlerin yüzünü güldürecek sosyal ve kültürel projeler hayata geçirildi.

İHH, Türkiye dahil 27 ülkede Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu

YDG KAPSAMINDAKİ PROJELER

YDG kapsamındaki projelerden bazıları ise şu şekilde:

  • Küçükbaş ve büyükbaş sağmal hayvan hediyesi
  • Meslek edindirme kursları
  • Terzilik malzemeleri ve balıkçı teknesi temini
  • Bakkal dükkanı açılışı ve sera kurulumu
  • Eğitim ve sağlık projeleri
  • Piknik, uçurtma şenliği ve gezi programları gibi sosyal etkinlikler

YDG ETKİNLİĞİNİN DÜZENLENDİĞİ ÜLKELER

Bulundukları kıta ve bölgelere göre YDG etkinliğinin düzenlendiği ülkeler şu şekilde açıklandı:

2022'DE 2 BİN 700 YETİM AİLESİ VE 10 BİN 500 YETİME ULAŞILMIŞTI

Öte yandan 2022 yılındaki Yetim Dayanışma Günleri'nde Türkiye dahil 31 ülkede gerçekleştirilen 160 projeden 2 bin 700'den fazla yetim ailesi ve yaklaşık 10 bin 500 yetim faydalanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İHH, Türkiye dahil 27 ülkede Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH, Türkiye dahil 27 ülkede Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu - Son Dakika
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