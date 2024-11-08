IKBY, HDP\'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye\'ye gönderdi

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı konumundaki HDP ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

TEMSİLCİLERİ ERBİL DIŞINA GÖNDERİLDİ

Başkent Erbil'deHDP Bürosu İç Güvenlik Güçleri tarafından kapatıldı. Büro çalışanları güvenlik güçlerince kent dışına çıkarıldı. Bölgedeki kaynaklar, HDP'nin Erbil Temsilciliğinde görevli Hikmet Hatip, Aydın Yalvaç, Sıtkı Vakar ve Nasır Yağız'ın, güvenlik güçlerince zorla araçlara bindirildiği ve Erbil sınırları dışına çıkarıldığı iddia edildi. Sınır dışı edilen HDP'li temsilciler Süleymaniye'de bir basın açıklaması düzenleyerek yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

"BİZLERİ İKİ AYRI ARACA YERLEŞTİRİP 'SÜLEYMANİYE'YE GİDİN' DEDİLER"

Basın açıklamasında konuşan HDP Kürdistan Bölgesi Temsilciliği sözcülerinden Hikmet Hatip, şunları söyledi:

" 6 Kasım'da KDP asayişi tarafından çağırıldık. Dosyalarımızı yanlarına aldılar ve 26 silahlı asayiş üyesi eşliğinde bizleri iki araca yerleştirdiler. Bizlere, 'Süleymaniye'ye gidin' dediler. Bizler, bu muamelenin sebebini sorduk ancak herhangi bir yanıt alamadık" dedi.