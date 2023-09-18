İki saldırganın eşarbını çekmesi sonucu yere düşen genç kıza başka bir motosiklet çarptı - Son Dakika

İki saldırganın eşarbını çekmesi sonucu yere düşen genç kıza başka bir motosiklet çarptı

Son Güncelleme: 18.09.2023 15:59

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir kız, okuldan eve dönerken motosikletli 2 tacizcinin saldırısına uğradı. Eşarbı çekildikten sonra yere düşen genç kıza, başka motosiklet çarptı. Korkunç olayda genç kız hayatını kaybederken, polis kaçan bir saldırganı bacağından vurarak yakaladı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh'ta eyaletinde, bir kız bisikletiyle okuldan eve döndüğü sırada motosikletli iki kişinin tacizine uğradı. 2 şahıs, kızın arkasından yaklaşıp eşarbını çekti. Dengesini kaybedip yola düşen kıza başka motosikletli çarptı. Talihsiz kız oracıkta hayatını kaybetti. Polis kaçan bir saldırganı bacağından vurarak yakaladı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Olay anına videonun sosyal medyada üzerinden paylaşılmasından sonra vatandaşlar, kadına karşı taciz ve şiddet suçlarına karşı daha ağır ceza verilmesi çağrısında bulundu.

KORKUNÇ OLAY KAMERADA

Videoda, okuldan bisikletle dönerken bir kızın, arkasından gelen iki kişi tarafından rahatsız edildiği ve eşarbının çekildiği görülüyor. Eşarbı çekilen kız, dengesini kaybedip motosikletten düşüyor. Arkadan gelen bir motosiklet sürücüsü fark etmediği için hızla çarparak kızı öldürüyor.

POLİS BACAĞINDAN VURARAK YAKALADI

Polis şüphelilerden birini bacağından vurarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu korkunç olay, ülkede kadına yönelik şiddete daha sert cezalar taleplerini tetikledi.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya İki saldırganın eşarbını çekmesi sonucu yere düşen genç kıza başka bir motosiklet çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki saldırganın eşarbını çekmesi sonucu yere düşen genç kıza başka bir motosiklet çarptı - Son Dakika
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