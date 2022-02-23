İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini yorumladı, kaçırdığı noktayı paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini yorumladı, kaçırdığı noktayı paylaştı

23.02.2022 21:55
İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini yorumladı, kaçırdığı noktayı paylaştı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in önceki günkü konuşmasındaki 18. yüzyılda Karadeniz kıyılarının Osmanlı'ya karşı mücadele alanı olarak kullanıldığı ve kıyıların kendileri tarafından korunduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi. Ortaylı, "Kendini çarlara benzetiyor da olabilir. 'Büyük Petro' gibi olmayı da düşünüyor olabilir. Ama dünya aynı dünya değil, devir aynı devir değil. Bunu unutmamalı" dedi.

Ukrayna ile yaşadıkları gerginlik nedeniyle açıklamaları dikkatle takip edilen Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün gerçekleştirdiği tarihi konuşmada Osmanlı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KARADENİZ KIYILARI OSMANLI'YA KARŞI MÜCADELE ALANI OLARAK KULLANILDI"

Kırım'ın kendi kararını verdiğini belirten Putin, Rusya'ya karşı ABD'nin Kırım'da bir altyapı oluşturmak istediğini belirterek "Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"PUTİN TARİHİ KÖTÜ KULLANIYOR"

Kırım'dan göç eden Tatar Türklerinden Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Putin'in sözlerini CNN Türk ekranlarında katıldığı programda değerlendirdi. Putin'in tarihi kötü kullandığını belirten Ortaylı, "Politikacılar umumiyetle tarih bilmez. Putin de tarihi kötü kullanıyor. Orası Osmanlı'nın Karadeniz eyaletiydi. Sultan Fatih, orayı Türk gölü yapmak için çok uğraştı, başardı da. Şimdi bunlar da Karadeniz'i Rus gölü yapmak istiyor kendilerince. Rusların hiçbir zaman iyi bir deniz bağlantısı, çıkışı olmadı. Hep hayalleriydi. Büyük Petro'dan sonra inmeye başladılar Karadeniz'e. 18. yüzyılda çok savaştık orada" diye konuştu.

"DEVİR AYNI DEĞİL, BUNU UNUTMAMALI"

Putin'in geçmişle bugünü iyi karşılaştırması gerektiğini belirten Ortaylı, "Karadeniz hiçbir zaman Rus gölü olmadı. Paylaşmayı bilmek lazım. Politikacıların nutukları komiktir. Putin gibi zeki, bilgili olduğuna şüphemiz olmayan biri bile bunu yapabiliyor. Kendini çarlara benzetiyor da olabilir. 'Büyük Petro' gibi olmayı da düşünüyor olabilir. Ama dünya aynı dünya değil, devir aynı devir değil. Bunu unutmamalı" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna gerilimi) Karadeniz'in güvenlik ve istikrarını tehdit eden mevcut durumu NATO müttefiklerimizle istişare... Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna gerilimi) Karadeniz'in güvenlik ve istikrarını tehdit eden mevcut durumu NATO müttefiklerimizle istişare... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temennimiz, Karadeniz'den komşumuz Rusya ve Ukrayna'nın bir an önce müzakere masasına dönmeleridir.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temennimiz, Karadeniz'den komşumuz Rusya ve Ukrayna'nın bir an önce müzakere masasına dönmeleridir.'

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini yorumladı, kaçırdığı noktayı paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
21:51 Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir
21:24 Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
21:23 Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş!
20:51 Başarılı oyuncu Beren Saat imaj değiştirdi! Yeni tarzı hayranlarından tam not aldı
20:49 Kılıçdaroğlu ve Destici mecliste karşılaştı! İşte sürpriz görüşmenin ayrıntıları
20:48 Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı
20:44 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden ''Boğazlar'' açıklaması: Rusya'ya kapatmalarını isteyeceğiz
20:11 Dünyaca ünlü Alman tenisçi maçın sonunda raketiyle hakeme saldırdı!
20:09 Dubai'de denizin keyfini çıkarıyor! Oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz
19:49 Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 22:02:18. #1.13#
SON DAKİKA: İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini yorumladı, kaçırdığı noktayı paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement