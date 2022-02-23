İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini yorumladı, kaçırdığı noktayı paylaştı - Son Dakika

Ukrayna ile yaşadıkları gerginlik nedeniyle açıklamaları dikkatle takip edilen Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün gerçekleştirdiği tarihi konuşmada Osmanlı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KARADENİZ KIYILARI OSMANLI'YA KARŞI MÜCADELE ALANI OLARAK KULLANILDI"

Kırım'ın kendi kararını verdiğini belirten Putin, Rusya'ya karşı ABD'nin Kırım'da bir altyapı oluşturmak istediğini belirterek "Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"PUTİN TARİHİ KÖTÜ KULLANIYOR"

Kırım'dan göç eden Tatar Türklerinden Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Putin'in sözlerini CNN Türk ekranlarında katıldığı programda değerlendirdi. Putin'in tarihi kötü kullandığını belirten Ortaylı, "Politikacılar umumiyetle tarih bilmez. Putin de tarihi kötü kullanıyor. Orası Osmanlı'nın Karadeniz eyaletiydi. Sultan Fatih, orayı Türk gölü yapmak için çok uğraştı, başardı da. Şimdi bunlar da Karadeniz'i Rus gölü yapmak istiyor kendilerince. Rusların hiçbir zaman iyi bir deniz bağlantısı, çıkışı olmadı. Hep hayalleriydi. Büyük Petro'dan sonra inmeye başladılar Karadeniz'e. 18. yüzyılda çok savaştık orada" diye konuştu.

"DEVİR AYNI DEĞİL, BUNU UNUTMAMALI"

Putin'in geçmişle bugünü iyi karşılaştırması gerektiğini belirten Ortaylı, "Karadeniz hiçbir zaman Rus gölü olmadı. Paylaşmayı bilmek lazım. Politikacıların nutukları komiktir. Putin gibi zeki, bilgili olduğuna şüphemiz olmayan biri bile bunu yapabiliyor. Kendini çarlara benzetiyor da olabilir. 'Büyük Petro' gibi olmayı da düşünüyor olabilir. Ama dünya aynı dünya değil, devir aynı devir değil. Bunu unutmamalı" ifadelerini kullandı.