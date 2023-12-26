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İli hayat kadının öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan adam bir kaç gün sonra iki hayat kadınını daha öldürdü - Son Dakika
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İli hayat kadının öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan adam bir kaç gün sonra iki hayat kadınını daha öldürdü

Rusya'da 2010'da hapisten çıkan Alexei Varakin, kısa süre içinde başka iki eskort kadını öldürdü. İlk kurbanını kafasını kesip attığı otelde, ikinci kurbanını ise kiralık bir dairede öldürmeye çalışırken yakalandı. Varakin, cinsel ilişki sırasında başarısız olduğunu itiraf etti. Yargılama devam ediyor

İli hayat kadının öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan adam bir kaç gün sonra iki hayat kadınını daha öldürdü
26.12.2023 - 17:03,  Güncelleme: 17:10
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Rusya'da 2010 yılında iki hayat kadını öldürdüğü için tutuklanan ve kısa süre önce serbest kalan 37 yaşındaki Alexei Varakin, cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra iki eskortu daha öldürdü.

Alexei, Moskova'dapara karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı 40 yaşındaki Olga Vorobyova, öldürdükten sonra kafasını kesip ilişkiye girdikleri otelin yakına attı.

Bir gün sonra25 yaşındaki Vlada Skitskaya ,isimli hayat kadını ile ilişki için kiralık bir daire gitti. Kadını öldürmeye çalıştığı sırada kadın bir arkadaşına mesaj atarakmüşterisinin kendisini öldürmeye çalıştığını söylemeyi başardı. Bu sırada kadını bıçaklarken kadının attığı çığlıkları duyan komşular polise haber verdi. Eve giren polisler kadını kanlar içinde ölmüş bir şekilde buldu.

Raporlara göre, baş kesme girişimleri izleri vardı. Varakin'in iki aylığına gözaltına alındığı bir mahkeme videosunda görüldü. Mahkemede, şüphelinin 2010'da iki seks işçisinin cinayeti nedeniyle akıl hastanesine mahkum edildikten sonra "iyileştiği" söylendi.

Alexei, cinsel ilişki sırasında başarısız olduğu için kadınları öldürdüğü itiraf etti.

Alexei'nin yargılanmasına devam edildi.

İli hayat kadının öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan adam bir kaç gün sonra iki hayat kadınını daha öldürdü
İli hayat kadının öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan adam bir kaç gün sonra iki hayat kadınını daha öldürdü
İli hayat kadının öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan adam bir kaç gün sonra iki hayat kadınını daha öldürdü
İli hayat kadının öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan adam bir kaç gün sonra iki hayat kadınını daha öldürdü
İli hayat kadının öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan adam bir kaç gün sonra iki hayat kadınını daha öldürdü
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Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İli hayat kadının öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan adam bir kaç gün sonra iki hayat kadınını daha öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İli hayat kadının öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan adam bir kaç gün sonra iki hayat kadınını daha öldürdü - Son Dakika
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