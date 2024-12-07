İlk işleri siyasi mahkumları bırakmak oldu! Muhalifler cezaevini ele geçirdi - Son Dakika
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İlk işleri siyasi mahkumları bırakmak oldu! Muhalifler cezaevini ele geçirdi

İlk işleri siyasi mahkumları bırakmak oldu! Muhalifler cezaevini ele geçirdi

Şam'a ilerleyen Esad karşıtı silahlı gruplar Şam kırsalındaki Adra Merkez Cezaevi'ndeki siyasi esirleri serbest bıraktı. O anlar kameralarca kaydedildi.

07.12.2024 23:04
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Esad karşıtı Suriyeli muhalifler, Şam kırsalındaki Adra Merkez Cezaevi'ndeki siyasi esirleri serbest bıraktı.

Muhalif grupların Suriye'deki ilerleyişi devam ederken; Esad karşıtı gruplar Şam kırsalındaki Adra Merkez Cezaevi'ni ele geçirdi. Grupların ilk işi siyasi esirleri serbest bırakmak olurken; o anlar kameralarca kaydedildi.

MUHALİFLER ŞAM'DA

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

İnsan Hakları, Beşşar Esed, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Suriye, Hukuk, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlk işleri siyasi mahkumları bırakmak oldu! Muhalifler cezaevini ele geçirdi - Son Dakika

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