İlk teklif 1946 yılında yapılmıştı! Trump, Grönland'ı neden istiyor
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yinelemiş, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın 'zorunluluk' olduğunu dile getirmişti. İşte Grönland'ın ABD için önemli olmasının nedenleri...
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25.12.2024 23:48:59. #1.13#
SON DAKİKA: İlk teklif 1946 yılında yapılmıştı! Trump, Grönland'ı neden istiyor - Son Dakika
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