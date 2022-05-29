Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine 6 gün süre verdi: 2 milyon insanla İslamabad'a girerim - Son Dakika
Üye Girişi

Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine 6 gün süre verdi: 2 milyon insanla İslamabad'a girerim

29.05.2022 07:50
Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine 6 gün süre verdi: 2 milyon insanla İslamabad'a girerim

Pakistan'da görevden alınan eski Başbakan Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine tehditte bulunarak "Bu ithal hükümete yeni seçimler ilan etmesi için altı gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim" dedi.

CNN International'ın haberine göre; eski Başbakan, Pakistan'ın ABD'de planlanan "yabancı bir komplo" tarafından kurulan "hainler" tarafından yönetildiğini söyledi.

Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine 6 gün süre verdi: 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim

"2 MİLYON İNSANLA İSLAMABAD'A GİRERİM"

Imran Han, "Bu ithal hükümete yeni seçimler ilan etmesi için altı gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim" açıklamasını yaptı. ABD'ye ve mevcut Pakistan yönetimine karşı coşkulu destek çığlıkları ve öfke tezahüratları kalabalığın arasında yankılandı.

Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine 6 gün süre verdi: 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkelerde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, hükümetinin düşürülmesinden ABD'yi sorumlu tutuyor.

YORUMLAR
500
Eski Pakistan Başbakan Han, şiddeti önlemek için İslamabad yürüyüşünü iptal ettiğini savundu Eski Pakistan Başbakan Han, şiddeti önlemek için İslamabad yürüyüşünü iptal ettiğini savundu Pakistan'da eski Başbakan Han, seçim kararı alınması için süre tanıyarak yürüyüşe son verdi Pakistan'da eski Başbakan Han, seçim kararı alınması için süre tanıyarak yürüyüşe son verdi

İmran Han, Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine 6 gün süre verdi: 2 milyon insanla İslamabad'a girerim - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 08:05:26. #1.11#
SON DAKİKA: Imran Han, Şahbaz Şerif yönetimine 6 gün süre verdi: 2 milyon insanla İslamabad'a girerim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement