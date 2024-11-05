İmzalar atıldı, Kırgızistan'ın borçları silindi - Son Dakika
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Dünya

İmzalar atıldı, Kırgızistan'ın borçları silindi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un huzurunda Türkiye ve Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar arasında yer alan 'Borç Silme Anlaşması' ile Kırgızistan'ın borçlarının tamamı tek kalemde silindi.

05.11.2024 18:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. Ayrıca iki ülke arasında 'Borç Silme Anlaşması'na da imza atıldı. Böylelikle Kırgızistan'ın Türkiye'ye olan borçlarının tamamı silinmiş oldu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleşen görüşmeler sonrasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi imzaladı.

Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceendek Kulubayev tarafından imzalandı.

Hayvan Sağlığı, Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Ticaretine Dair İşbirliği Anlaşması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Su Kaynakları, Tarım ve İşleme Sanayi Bakanı Bakıt Torobayev tarafından imza altına alındı.

Göç Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Cıldız Polotova imza attı.

BORÇ SİLME ANLAŞMASI

Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bakanlar Kurulu Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Borç Silme Anlaşması ile Ekonomik ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanı Almaz Baketayev tarafından imzalandı.

Savunma Sanayii Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanı Batıbek Bekbolotov tarafından imza altına alındı.

Enerji, Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taalaybeg İbrayev imzaladı.

Görsel-İşitsel Hizmetler Ortak Yapım Anlaşması, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbeg Maksutov tarafından imzalandı.

İmzalar atıldı, Kırgızistan'ın borçları silindi

TOGG VERİLDİ, AT ALINDI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Ziyaret sırasında Caparov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise at hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elmayla besledi.

İmzalar atıldı, Kırgızistan'ın borçları silindi
İmzalar atıldı, Kırgızistan\'ın borçları silindi

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İmzalar atıldı, Kırgızistan'ın borçları silindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mustafa Tasdemir:
    Şu işe bak ya. Adam bizim paramizla beylik tasliyor. ben hakkımı helal etmiyorum 63 23 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    bizim borçlarıda silseydiniz 55 5 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Bu devlet benimde borçlarımı ödesin 41 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    milletin borcunuda silin o zaman 38 4 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    madem ülkenin bu kadar bütçesi var garibanın borçlarını silin. halkın parasıyla halkı aç gezdiriyosunuz 35 4 Yanıtla
  • Adem Çivici:
    gssk borcum var 10.bin TL onunda silseniz bu aglik nerden geliyor 20 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Vatandaşa gelince yok biz olmasak ekmek bulamazdınız derler.. Bizim paramızla borç silerler bi fazla oy verin AKP seçmeni reis reis diye diye dikilmedik yerimiz kalmadı. 15 3 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Neden biz hep TOGG karşılığı at alıyoruz… Yarış atı olsa bari. 15 3 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    AKP'ye oy vermekten kendimden utanıyorum ben nerde hata yaptım bunlara oy verdim ah ah 12 1 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    yemin ederim artık bu ülkeden kusma geldi, öyle iğrendim artık. gidecek yer olsa 1 dakika durmam. 2 0 Yanıtla
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