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İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı - Son Dakika

İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı

14.02.2022 15:19
İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı

New York Moda Haftası kapsamında koli bantlı bikini tasarımlarıyla sahneye çıkan modeller, dünya basınında gündem oldu. Modellerin üzerinde sadece bant taşıması çok dikkat çekti.

New York Moda haftası çerçevesinde düzenlenen bir defile, içeriği nedeniyle hem övgü hem de eleştiri yağmuruna tutuldu. Bant bikini olarak tasarlanan bir ürünü sergileyen modellerin üzerinde sadece siyah bant yer aldı.

16 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Kadın modellerin bu şekilde sahneye çıkması bir anda dünya basınının gündemine oturdu. 11 Şubat'ta başlayan defile, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Küba-Amerikalı Joel Alvarez tarafından tasarlanan bikiniler, bazı kimseler tarafından beğenilirken, bazıları tarafından da eleştirildi. Bu eleştirilere yanıt veren tasarımcı Joel Alvarez, bantlar sayesinde vücut güzelliğini ortaya çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.

İşte tartışma yaratan bikini modeli:

İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı
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New York, Amerika, Model, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İnfial yaratan defile! Kadın modeller üzerlerinde sadece bantla podyuma çıktı - Son Dakika
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