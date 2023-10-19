İngiliz basını Gazze'deki krizin çözümü için Türkiye'yi işaret etti: Dünya bunu dikkate almalı

İsrail'in Filistin'deki sivil katliamı bölgede gerilimi yükseltirken, İngiliz basınında dikkat çeken bir Türkiye analizi yayımlandı. İngiliz basını Türkiye'yi dünyanın dinlemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Türkiye, hem konumu hem de çevre bölgelerdeki tarihi rolü itibarıyla bölgeyi çok daha iyi anlıyor. Türkiye uluslararası istikrarsızlıklardan ve çözülmesi gereken uluslararası sorunlardan bahsederken dünyanın da bunu dikkate alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BASININDA ÇARPICI TÜRKİYE ANALİZİ

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna Gazze Şeridi'nde sivilleri öldürerek devam eden İsrail, tüm dünyanın gözü önünde katliamlarına devam ediyor. Hastane ve camileri açık açık hedef alan İsrail'in saldırıları bölgede gerilimi iyice artırırken, İngiliz basınında dikkat çeken bir Türkiye analizi yayımlandı.

"TÜRKİYE BÖLGEYİ DAHA İYİ ANLIYOR"

Analiz yazısında dünyanın karmaşık küresel zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Küresel kargaşanın İsrail-Hamas çatışmasıyla artışa geçtiğine dikkat çekilen yazıda, Avrupa'ya yönelik yasa dışı göçün hâlâ çözümlenmediği vurgulandı. Yazıda Türkiye'nin güvenilir bir uluslararası müttefik olarak ortaya koyduğu etkiyi herkesin görmesi gerektiği kaydedilerek, "Türkiye, Batı ve Doğu dünyaları arasında geçiş kapısı olarak jeopolitik açıdan eşsiz bir konuma sahiptir. Türkiye, hem konumu hem de çevre bölgelerdeki tarihi rolü itibarıyla bölgeyi çok daha iyi anlıyor" ifadelerine yer verildi.

"SEÇİM ZAFERİ DAHA FAZLA İSTİKRAR SAĞLIYOR"

Analizde, Rusya Devlet Başkanı Putin'i tahıl koridoru konusunda ikna eden Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşının ardından kilit bir orta güç ve arabulucu olarak ortaya çıktığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçim zaferiyle Türkiye'deki büyük popülaritesini bir kez daha kanıtladığından söz edilen yazıda, "Bu ona önemli bir uluslararası ses olarak daha fazla meşruiyet ve istikrar sağlıyor" denildi.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI BİR GÜÇTÜR"

Analiz yazısında Türkiye'yi dünyanın dinlemesi gerektiğine vurgu yapılırken, şu ifadeler yer aldı: "Çoğu zaman sadece bölgesel bir güç olarak görülüyor ancak bu, Türkiye'nin konumunu temelde yanlış gösteriyor. Batı ile Doğu'nun kavşağında yer alan Türkiye, uluslararası bir güçtür çünkü nüfuzu Polonya gibi tek bir bölgeyle sınırlı olmaktan çok uzaktır.

"DÜNYANIN DİKKATE ALMASI GEREKİYOR"

Türkiye'nin uluslararası konumu ve nüfuzu Avrupa, Akdeniz, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye uluslararası istikrarsızlıklardan ve çözülmesi gereken uluslararası sorunlardan bahsederken dünyanın da bunu dikkate alması gerekiyor."