İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor - Son Dakika
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Dünya

İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor

İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye\'nin de adı geçiyor

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatması Orta Doğu'daki gerilimi iyiden iyiye tırmandırırken İngiliz basını son çatışmaları ele aldığı haberlerinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki savaşın daha da büyüyebileceğini iddia eden gazete, Türkiye'nin olası bir savaşta İran, Çin ve Rusya ile aynı safta, İsrail ve Batılı müttefiklerine karşı yer alabileceği yorumunu yaptı.

04.10.2024 07:44
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Ortadoğu'da Gazze'de başlayan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarıyla birlikte yeni bir boyut kazandı. Bu gelişmelere İran'ın İsrail'e attığı füzeler de eklenince, bölgedeki gerilimin bir bölgesel savaşa dönüşebileceği yorumları yapılmaya başlandı. Bu bağlamda İngiliz basını da dikkat çekici analizler sundu.

Mirror gazetesinde yayımlanan bir haberde, İsrail'in ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı müttefiklerinden destek aldığı vurgulandı. Haberde, çatışmaların genişleyip küresel bir savaşa dönüşmesi halinde, hangi ülkelerin İsrail'i, hangilerinin İran'ı destekleyeceğine dair bir liste de yer aldı. Buna göre, İsrail'in ABD ile olan ilişkisi, eski başkan Harry S. Truman'ın İsrail'i tanıma kararına kadar uzanıyor.

"AVRUPA BİRLİĞİ İSRAİL'İN YANINDA OLACAK"

İsrail, ABD'nin yanı sıra güçlü müttefikler kazanmış durumda ve İngiltere ile Avrupa Birliği'nin de İsrail'in yanında olacağı öngörülüyor. Bu öngörü, İngiltere'nin Avrupa ülkeleriyle ticari ve askeri bağlarına dayandırıldı. Ayrıca Batılı ülkelerin, özellikle İngiltere ve ABD'nin, İran konusunda İsrail'le benzer bir tutum içinde olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca İran'ın hangi ülkeler tarafından desteklenebileceği de değerlendirildi.

"RUSYA, ÇİN VE TÜRKİYE İLE BİR DESTEK AĞI KURMAYI BAŞARDI"

"İran, İsrail'in ABD, AB ve İngiltere ittifakına karşılık olarak Rusya, Çin ve Türkiye ile bir destek ağı kurmayı başardı" şeklinde bir yorum yapıldı. Rusya ve İran'ın Batı'dan gelen yaptırımlara karşı stratejik ilişkiler geliştirdiğine dikkat çekildi. Aynı şekilde Çin'in, artan üretim kapasitesine karşı enerji ihtiyacını İran aracılığıyla karşılamaya çalıştığı, bu nedenle Tahran ile çeşitli anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Haberde, İran'ı desteklemesi muhtemel ülkeler arasında sayılan Türkiye hakkında detay verilmemesi dikkat çekici bulundu. Ancak gazete, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri alması nedeniyle F-35 programından çıkarılmasını ve NATO'dan çıkarılmasına yönelik çağrıları hatırlatarak, bu durumu Türkiye'nin eksen kayması tartışmalarının bir yansıması olarak değerlendirdi.

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Lübnan, İsrail, Rusya, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Emre Bey:
    İsrail İran ile dostluk çerçevesinde düşmanmış gibi yapıp Ortadoğu da bölgede toprağını genişletmenin derdinde. Şunu çok iyi anlayın İran bu dünyada Türkiye düşmanı Amerikan ve İsrail dostudur. İran Hamas ve hizbullahı İsrail eşliğinde silahlandırıp bölgede huzursuzluk yaratıp savaşın uzun sürmesini sağlamaktadır. İran İsrail amerika İngiltere dünyanın başına bela olmuş ülkelerdir. 187 23 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    Türkiye'mi karşısina almak güven özveri ve tecrübe ister . Götü yiyen buyursun .. 165 15 Yanıtla
  • Baris Barcin:
    İsrail değil hangi ülke olur sa olsun gelsin biz korkak bir millet değiliz ve olmayacaz 130 7 Yanıtla
  • Ferrari Alonso:
    Büyük İsrail e karşı, Dünya çaresiz. Komik ama gerçek 57 46 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Küçük kıyamet ilk önce İsrail'in başına gelecek 81 3 Yanıtla
  • Ayhan Yıkıcı:
    Melhame-i kübra yaklaşıyor 58 3 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    savaşa girerse Türkiye Çanakkale'den yüzerek Yunan adalarını bile alacak bir millet var burada 28 3 Yanıtla
  • Kadir Filiz:
    m.u{a194bbd VFED..CL. .F....ID 0,189-756,655 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741830} 0 6 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    kimseye eyvallahımız yok 3 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    İsabet olur 1 1 Yanıtla
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