İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Türk cinayetten hüküm giyecek - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Türk cinayetten hüküm giyecek

07.04.2022 09:35
İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Türk cinayetten hüküm giyecek

İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Can Arslan hakkında mahkeme kararını verdi. Akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden Arslan'ı mahkeme, cinayet suçundan mahkum etti. Kameralara yansıyan olayda Arslan'ın komşusunu öldürdükten sonra üzerine oturup sigara yaktığı görüntüler gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde 52 yaşındaki Can Arslan, İngiltere, Gloucestershire yakınlarındaki evinde üç çocuk babası Matthew Boorman'a saldırmıştı. Komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Arslan, kurbanının üzerine oturup sigara yaktığı anlar kameralara yansımıştı. Can Arslan, 5 Nisan Salı günü mahkemeye çıkarıldı ve cinayetten hüküm giydi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU GELDİ

7 Ekim tarihinde yaşanan cinayet Can Arslan'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmesi üzerine ertelenmişti. Tarafsız sağlık kuruluşları tarafından verilen raporda Can Arslan'ın akıl sağlığı yerinde olunca mahkeme tekrar toplandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ AMA JURİ BİLETİNİ KESTİ

Bristol Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan Arslan yapılan mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ancak jüri, bir günlük müzakerelerin ardından oybirliğiyle Arslan'ı cinayetten mahkum etti.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Can Arslan'ın komşularına saldırı anı anbean bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri Arslan'ı yakaladı. Polis arabasına binerken Arslan'ın "Sanki 10 kişiyi öldürdük ne abartıyorsunuz? Özel kuvvetlerde görev yapmıştım" dediği dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR
500
Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı Dünyanın dört bir yanına elbise dikti, yetiştirecek çırak bulamıyor Dünyanın dört bir yanına elbise dikti, yetiştirecek çırak bulamıyor

İngiltere, Cinayet, Bristol, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Türk cinayetten hüküm giyecek - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
09:35 Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler
09:32 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı?
09:30 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey Usta Arius'dan intikamını nasıl aldı?
09:26 Şampiyonlar Ligi'nde İspanyolların gecesi: Karim Benzema tarih yazdı!
09:10 Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? İskender'in öğrendiği büyük sır Bekir'i nasıl etkiledi?
09:06 Nisa bebeğe süt annelik yapan sağlık çalışanı yazdı: Tek isteğim minik kızım için dua
09:04 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamaları, akla eski Dışişleri Bakanı Albright'ın "Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük ama buna değdi" sözlerini getirdi
09:00 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Meryem'in herkesten sakladığı sır ne?
08:56 Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 09:45:09. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Türk cinayetten hüküm giyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement