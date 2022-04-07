İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Türk cinayetten hüküm giyecek - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde 52 yaşındaki Can Arslan, İngiltere, Gloucestershire yakınlarındaki evinde üç çocuk babası Matthew Boorman'a saldırmıştı. Komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Arslan, kurbanının üzerine oturup sigara yaktığı anlar kameralara yansımıştı. Can Arslan, 5 Nisan Salı günü mahkemeye çıkarıldı ve cinayetten hüküm giydi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU GELDİ

7 Ekim tarihinde yaşanan cinayet Can Arslan'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmesi üzerine ertelenmişti. Tarafsız sağlık kuruluşları tarafından verilen raporda Can Arslan'ın akıl sağlığı yerinde olunca mahkeme tekrar toplandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ AMA JURİ BİLETİNİ KESTİ

Bristol Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan Arslan yapılan mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ancak jüri, bir günlük müzakerelerin ardından oybirliğiyle Arslan'ı cinayetten mahkum etti.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Can Arslan'ın komşularına saldırı anı anbean bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri Arslan'ı yakaladı. Polis arabasına binerken Arslan'ın "Sanki 10 kişiyi öldürdük ne abartıyorsunuz? Özel kuvvetlerde görev yapmıştım" dediği dikkatlerden kaçmadı.