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İngilizler'e göre Türkiye, EURO 2024'te ölüm grubuna düştü! İşte rakiplerimiz - Son Dakika

İngilizler'e göre Türkiye, EURO 2024'te ölüm grubuna düştü! İşte rakiplerimiz

EURO 2024'e 2. torbadan katılacak A Milli Takım'ın grupta hangi takımlarla rakip olacağını İngilizler simüle etti. Buna göre ay-yıldızlı ekip en zor gruplardan birine düşerek İngiltere, İtalya ve İskoçya ile eşleşti.

23.11.2023 - 14:29,  Güncelleme: 14:34
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EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu lider bitiren A Milli Takım, dev turnuvaya 2. torbadan katılacak. 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi İngiliz basınından The Sun, EURO 2024'ün simülasyonunu yaptı.

TÜRKİYE ÖLÜM GRUBUNDA

Türkiye, The Sun'da yer alan simülasyona göre; İngiltere, İskoçya ve İtalya ile aynı grupta yer alacak. Simülasyondaki tüm gruplara bakıldığında zorluğuyla en dikkat çeken grup Türkiye'nin yer aldığı grup olarak görülüyor.

Simülasyona göre gruplar şöyle:

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

EURO 2024'e play-offtan katılacak takımların eşleşmeleri belli oldu. Tek maç usulü oynanacak play-offta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak. Turnuvaya katılımı kesinleşen 21 takım dışında 3 takım daha play-offtan gelecek. Her bir yoldan birer takım Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılım sağlayacak.

A Yolu

  • Polonya - Estonya
  • Galler - Finlandiya

B Yolu

  • Bosna Hersek - Ukrayna
  • İsrail - İzlanda

C Yolu

  • Gürcistan - Lüksemburg
  • Yunanistan - Kazakistan

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, İtalya, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngilizler'e göre Türkiye, EURO 2024'te ölüm grubuna düştü! İşte rakiplerimiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngilizler'e göre Türkiye, EURO 2024'te ölüm grubuna düştü! İşte rakiplerimiz - Son Dakika
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