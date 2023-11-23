İngilizler'e göre Türkiye, EURO 2024'te ölüm grubuna düştü! İşte rakiplerimiz

EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu lider bitiren A Milli Takım, dev turnuvaya 2. torbadan katılacak. 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi İngiliz basınından The Sun, EURO 2024'ün simülasyonunu yaptı.

TÜRKİYE ÖLÜM GRUBUNDA

Türkiye, The Sun'da yer alan simülasyona göre; İngiltere, İskoçya ve İtalya ile aynı grupta yer alacak. Simülasyondaki tüm gruplara bakıldığında zorluğuyla en dikkat çeken grup Türkiye'nin yer aldığı grup olarak görülüyor.

Simülasyona göre gruplar şöyle:

1. Grup: Almanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Play-off A

2. Grup: İspanya, Arnavutluk, Slovakya, Sırbistan

3. Grup: Fransa, Romanya, Slovenya, Play-off C

4. Grup: İngiltere, Türkiye, İskoçya, İtalya

5. Grup: Belçika, Macaristan, Hırvatistan, İsviçre

6. Grup: Portekiz, Avusturya, Hollanda, Play-off B

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

EURO 2024'e play-offtan katılacak takımların eşleşmeleri belli oldu. Tek maç usulü oynanacak play-offta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak. Turnuvaya katılımı kesinleşen 21 takım dışında 3 takım daha play-offtan gelecek. Her bir yoldan birer takım Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılım sağlayacak.

A Yolu

Polonya - Estonya

Galler - Finlandiya

B Yolu

Bosna Hersek - Ukrayna

İsrail - İzlanda

C Yolu