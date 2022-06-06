Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı. Johnson, polisin yaptığı soruşturmada bu etkinlik için para cezası almadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 2020 yılında ülkesindeki koronavirüs kısıtlamalarına rağmen katıldığı bir partiye ait fotoğraflar basına sızmıştı. İngiltere'de toplu etkinliklerin yasak olduğu dönemde çekilen fotoğraflar ülkede büyük tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Dünya › Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hedefteydi! İngiltere Başbakan Boris Johnson, güvenoyu aldı - Son Dakika

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