Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hedefteydi! İngiltere Başbakan Boris Johnson, güvenoyu aldı - Son Dakika
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Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hedefteydi! İngiltere Başbakan Boris Johnson, güvenoyu aldı

06.06.2022 23:00
Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hedefteydi! İngiltere Başbakan Boris Johnson, güvenoyu aldı

İngiltere Başbakan Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamada güvenoyu aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parti içi güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. Johnson, bu sonuçla güven tazeleyerek başbakanlık görevini devam ettirecek.

PANDEMİ DÖNEMİNDE PARTİYE KATILMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 2020 yılında ülkesindeki koronavirüs kısıtlamalarına rağmen katıldığı bir partiye ait fotoğraflar basına sızmıştı. İngiltere'de toplu etkinliklerin yasak olduğu dönemde çekilen fotoğraflar ülkede büyük tepkilere yol açmıştı.

İngiltere Başbakan Boris Johnson, güvenoyu aldı

ELİNDE İÇKİYLE KONUŞMA YAPTI

Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı. Johnson, polisin yaptığı soruşturmada bu etkinlik için para cezası almadı.

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İngiltere Başbakan Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan... İngiltere Başbakan Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan... Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hedefteydi! İngiltere Başbakan Boris Johnson, güvenoyu aldı - Son Dakika

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