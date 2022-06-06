İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parti içi güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. Johnson, bu sonuçla güven tazeleyerek başbakanlık görevini devam ettirecek.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 2020 yılında ülkesindeki koronavirüs kısıtlamalarına rağmen katıldığı bir partiye ait fotoğraflar basına sızmıştı. İngiltere'de toplu etkinliklerin yasak olduğu dönemde çekilen fotoğraflar ülkede büyük tepkilere yol açmıştı.
Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı. Johnson, polisin yaptığı soruşturmada bu etkinlik için para cezası almadı.
Son Dakika › Dünya › Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hedefteydi! İngiltere Başbakan Boris Johnson, güvenoyu aldı - Son Dakika