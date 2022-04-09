İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

09.04.2022 18:07
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulunarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği buluşmayı 'Sürpriz' notuyla Twitter'da paylaştı.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı başkan yardımcısı da konuya ilişkin, "Şu anda Boris Johnson'ın Kiev'de Başkan Zelenskiy ile birebir görüşmesi başladı" açıklamasında bulundu.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

Geçtiğimiz gün de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Buça kenti ile başkent Kiev'i ziyaret etmişti. Ursula von der Leyen ve Josep Borrel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de bir araya gelmişti.

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Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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