İngiltere, darbe sonrası Myanmar büyükelçisini çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
İngiltere, darbe sonrası Myanmar büyükelçisini çağırdı

İngiltere, darbe sonrası Myanmar büyükelçisini çağırdı

01.02.2021 22:43

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da yapılan darbenin ardından Myanmar büyükelçisini çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da yapılan darbenin ardından Myanmar büyükelçisini çağırdı. Söz konusu darbeye dünyadan çok sayıda tepki gelmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da yapılan darbenin ardından Myanmar büyükelçisini çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Myanmar Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'ne çağrıldı. Asya Bakanı Nigel Adams, askeri darbeyi ve Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere sivillerin hukuka aykırı olarak gözaltına alınmasını kınadı. Bakan Adams, tüm gözaltına alınanların güvenliğine dair güvence istedi ve derhal serbest bırakılmalarını talep etti" denildi.

BM GENEL SEKRETERİ VE ABD'DEN TEPKİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da ordunun yönetimi ele geçirtmesinin ardından yaşadığı endişeyi dile getirdi. Guterres orduyu halkın iradesine saygı göstermeye çağırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Myanmar ordusunun eylemlerini tersine çevirmesini söyledi. Blinken, "Myanmar ordusunu, tüm hükümet yetkililerini ve sivil toplum liderlerini serbest bırakmaya ve 8 Kasım'da gerçekleşen demokratik seçimlerdeki halk iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Myanmar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere, darbe sonrası Myanmar büyükelçisini çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
23:49 Ümit Özdağ: CHP, İYİ Parti'den bedel istemedi
23:47 Özdağ'dan Akşener'in "15 vekil" çıkışına yalanlama: "CHP'yi suçlayarak yolları ayıracağım" demişti, sözünü tuttu
23:33 Rusya'daki İsyanın Ardında İngiltere mi Var? Dışişleri Bakanı Truss'un Egemenlik Gafı Gündemde
23:28 Rusya'daki isyanın ardında İngiltere mi var? Dönemin Dışişleri Bakanı Truss'un egemenlik gafı gündemde
23:13 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Wagner açıklaması
23:09 Putin ile Prigojin arasındaki anlaşmanın detayları netleşti: Wagner lideri yargılanmayacak ve Belarus'a gidecek
23:09 Kocaeli'de Baba, Oğlunu Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
23:07 Kocaeli'de kan donduran cinayet: Baba, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü
23:01 CHP'li Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'i Sert Sözlerle Eleştirdi
22:57 CHP'li isimden Gelecek Partili İsa Mesih Şahin'e olay sözler: Vekilliğinizi tanımıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 00:31:27. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere, darbe sonrası Myanmar büyükelçisini çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement