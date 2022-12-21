Hamile bıraktığı sevgilisinin küçük kızına tecavüz eden cani ikisini de öldürdü - Son Dakika
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Hamile bıraktığı sevgilisinin küçük kızına tecavüz eden cani ikisini de öldürdü

21.12.2022 17:19

İngiltere'de 32 yaşındaki Damien Bendall, kız arkadaşının 11 yaşındaki kızı Lacey Bennett'i tecavüz ettikten katletti. Daha sonra 35 yaşındaki hamile kız arkadaşı Terri Harris'i öldüren cani, kız arkadaşının 13 yaşındaki oğlu John Paul Bennett ve evlerinde kalan 11 yaşındaki misafir Connie Genti'yi de bıçaklayarak öldürdü.

İngiltere'de ülkeyi ayağa kaldıran bir olay meydana geldi. Damien Bendall adlı adam, birlikte yaşadığı hamile kız arkadaşı Terri'nin 11 yaşındaki kızına tecavüz etti. Bendall, küçük kıza tecavüz etmesinin ardından kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşıyla kavga etti.

KAFALARINA SERT CİSİMLE VURDU

Bu sefer hamile kız arkadaşını öldüren cani. Daha sonra evde yaşayan kız arkadaşının 13 yaşındaki oğlu ve yine evde misafir olarak kalan 11 yaşındaki çocuğu da bıçaklayarak öldürdü.

Hamile bıraktığı sevgilisinin kızına da tecavüz etti! Caniye sonra ikisini de öldürdü

AİLELER PERİŞAN HALDE MAHKEMEYE GELDİ

Feci olayın mahkemesi de geçtiğimiz günlerde görüldü. Damien Bendall adlı adam, üzerine atılı suçları kabul etti. Mahkemeye gelen çocukların ailesinin de perişan halde olduğu belirtildi. Bendall hapishaneye gönderildi.

Hamile bıraktığı sevgilisinin kızına da tecavüz etti! Caniye sonra ikisini de öldürdü
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamile bıraktığı sevgilisinin küçük kızına tecavüz eden cani ikisini de öldürdü - Son Dakika


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