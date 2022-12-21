İngiltere'de ülkeyi ayağa kaldıran bir olay meydana geldi. Damien Bendall adlı adam, birlikte yaşadığı hamile kız arkadaşı Terri'nin 11 yaşındaki kızına tecavüz etti. Bendall, küçük kıza tecavüz etmesinin ardından kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşıyla kavga etti.
Bu sefer hamile kız arkadaşını öldüren cani. Daha sonra evde yaşayan kız arkadaşının 13 yaşındaki oğlu ve yine evde misafir olarak kalan 11 yaşındaki çocuğu da bıçaklayarak öldürdü.
Feci olayın mahkemesi de geçtiğimiz günlerde görüldü. Damien Bendall adlı adam, üzerine atılı suçları kabul etti. Mahkemeye gelen çocukların ailesinin de perişan halde olduğu belirtildi. Bendall hapishaneye gönderildi.
Son Dakika › Dünya › Hamile bıraktığı sevgilisinin küçük kızına tecavüz eden cani ikisini de öldürdü - Son Dakika