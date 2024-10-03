İngiltere'de ameliyat skandalı: Neşter bulamayınca bakın ne kullandı
İngiltere'de bir doktorun ameliyat sırasında neşter bulamayınca başka bir alet kullandığına dair haberler büyük skandal yarattı. Doktorun neşter yerine hangi aleti kullandığı ise henüz netlik kazanmış değil. Bu durum, hastaların sağlığını riske atan tıbbi uygulamalar hakkında ciddi endişeleri gündeme getirdi.
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3.10.2024 17:26:33. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de ameliyat skandalı: Neşter bulamayınca bakın ne kullandı - Son Dakika
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