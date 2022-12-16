Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte evlerde de hazırlık başladı. Bazı aileler noel ağaçlarını süslemeye başladı. İngiltere'de ise garip bir olay meydana geldi.
Aile üyeleri satın aldıkları ağacı süslemeye başlayacakları sırada garip bir durum fark etti. Çünkü ağacın içerisinden bir çift göz onlara doğru bakıyordu. Büyük korku yaşayan aile hemen gözlere doğru fener tuttu.
Fener tutulmasının ardından aileye doğru bakan canlının fare olduğu tespit edildi. İlk başta korku yaşayan aile, daha sonra fareyi alarak evden dışarı çıkardı. Bu anlar sosyal medyada 2.7 milyon görüntülenme aldı.
Son Dakika › Dünya › Ailenin aldığı Noel ağacının arasından bakan bir çift göz büyük korku yarattı - Son Dakika