Ailenin aldığı Noel ağacının arasından bakan bir çift göz büyük korku yarattı

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte evlerde de hazırlık başladı. Bazı aileler noel ağaçlarını süslemeye başladı. İngiltere'de ise garip bir olay meydana geldi.

AĞAÇTAN İKİ GÖZ ONLARA BAKIYORDU

Aile üyeleri satın aldıkları ağacı süslemeye başlayacakları sırada garip bir durum fark etti. Çünkü ağacın içerisinden bir çift göz onlara doğru bakıyordu. Büyük korku yaşayan aile hemen gözlere doğru fener tuttu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA RAHAT NEFES ALDILAR

Fener tutulmasının ardından aileye doğru bakan canlının fare olduğu tespit edildi. İlk başta korku yaşayan aile, daha sonra fareyi alarak evden dışarı çıkardı. Bu anlar sosyal medyada 2.7 milyon görüntülenme aldı.