Gelinin düğün için talebi ortalığı karıştırdığı, damat apar topar evi terk etti - Son Dakika
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Gelinin düğün için talebi ortalığı karıştırdığı, damat apar topar evi terk etti

22.10.2022 21:02
Gelinin düğün için talebi ortalığı karıştırdığı, damat apar topar evi terk etti

İngiltere'de bir gelin adayı, düğünü için damattan ilginç bir talepte bulundu. Düğünde ölen erkek arkadaşına ithafen bir şarkı çaldırmak isteyen gelin, ikinci dansını ise eski erkek arkadaşının babasıyla yapmak isteyince bardağı taşırdı. Damat, gelin evini terk ederken, konu sosyal medyada tartışmaya açıldı.

İngiltere'de düğün hazırlığı yapan iki gencin başından geçen ilginç olay, sosyal medyada tartışmaya açıldı. Elde edilen bilgilere göre Kayla adlı genç bir kadın, düğün hazırlıklarının son aşamasında damattan ilginç bir talepte bulundu.

ŞARKI VE DANS İSTEĞİ SABIRLARI TAŞIRDI

Hem ölen eski erkek arkadaşına ithafen bir şarkı çaldırmak isteyen gelin, hem de ikinci dansını ölen erkek arkadaşının babasıyla yapmak istedi. Gelinin bu istekleri karşısına kendisini tutamayan damadın ise gelin evini terk ettiği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Gelin ve damat arasında yaşanan bu olay, sosyal medyada taşındı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları gelini haksız bulup, "Onu unutamamışsın belli. Evlendiğin adama saygısızlık yapıyorsun" ifadelerini kullanırken, bazıları da damadı haksız bulup, "Bence gayet normal bir istek, anlayışlı davranabilirdi" ifadelerini kullandı.

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Damatlık, Dünya, Son Dakika

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