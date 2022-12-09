Kurbanları arasında Türk kızı da var! İngiltere'de 67 yaşındaki morg çalışanının 101 cesedi istismar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Kurbanları arasında Türk kızı da var! İngiltere'de 67 yaşındaki morg çalışanının 101 cesedi istismar ettiği ortaya çıktı

09.12.2022 19:09
Kurbanları arasında Türk kızı da var! İngiltere'de 67 yaşındaki morg çalışanının 101 cesedi istismar ettiği ortaya çıktı

İngiltere'de bir hastanenin morgunda çalışan 67 yaşındaki David Fuller'ın 100'den fazla cesede cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. İki kişiyi öldürdüğü belirlenen Fuller'ın Kıbrıs Türkü 24 yaşındaki Azra Kemal'in cansız bedenine de tecavüz ettiği öğrenildi. Mide bulandıran olay dünya gündemine otururken, Fuller'ın kurbanlarını istismar ettiği anları kayıt altına aldığı tespit edildi.

İngiltere'de yaşanan olay, dünyanın gündemine oturdu. 67 yaşındaki David Fuller isimli şahıs, 1987 yılında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 2 kadına tecavüz edip öldürdü.

Kurbanları arasında Türk kızı da var! İngiltere'de 67 yaşındaki morg çalışanının 101 cesedi istismar ettiği ortaya çıktı

101CESEDE İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Bir hastanenin morgunda işe başlayan Fuller'ın 2020 yılına kadar 101 cesede istismarda bulunduğu belirlendi. Fuller'ın kurbanları arasında 24 yaşında Kıbrıs Türk Azra Kemal'in de olduğu tespit edildi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Azra'nın cansız bedeninin de tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Kurbanları arasında Türk kızı da var! İngiltere'de 67 yaşındaki morg çalışanının 101 cesedi istismar ettiği ortaya çıktı

İSTİSMAR ANLARINI KAYIT ALTINA ALDI

Öte yandan yapılan soruşturmada tüyler ürperten detaylara ulaşıldı. Fuller'ın kurbanlarına istismarda bulunduğu anları kayıt altına aldığı belirlenirken, evinde bulunan belleklerde 900 bine yakın dosya ele geçirildi. Fuller'ın internet arama geçmişinde 'tecavüz', 'işkence' ve 'ölüm' gibi sözcüklerin yer aldığı görüldü.

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Son Dakika Dünya Kurbanları arasında Türk kızı da var! İngiltere'de 67 yaşındaki morg çalışanının 101 cesedi istismar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika


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