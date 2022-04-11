İngiltere'de bir Muhafazakar Parti milletvekili, 15 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulundu - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de bir Muhafazakar Parti milletvekili, 15 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulundu

11.04.2022 21:56
İngiltere'de bir Muhafazakar Parti milletvekili, 15 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulundu

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekili, bir etkinlikte 15 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekili, bir etkinlikte 15 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu.

Wakefield milletvekili Imran Ahmad Khan, Staffordshire bölgesindeki bir evde, Ocak 2008'de düzenlenen bir partide erkek çocuğuna elle sarkıntılık ettiği suçlamasını reddediyordu.

Mahkemede, Khan'ın çocuğu cin içmeye zorladığı, üst kata çıkardığı ve cinsel saldırıdan önce birlikte porno izlemelerini istediği belirtildi.

48 yaşındaki Khan, bir hafta süren yargılamadan sonra suçlu bulundu.

Khan, karara itiraz edeceğini açıkladı.

Savcı Sean Larkin, jüri üyelerine Khan'ın çocuğun yatağına girdiğini ve "dokunduğunu" belirtti.

Şu anda 29 yaşında olan müşteki, saldırının kendisini "korkuttuğunu ve şoke ettiğini" söyledi.

Müşteki ifadesinde, Khan'ın kendisine "yavaşça dokunmaya" başladığını ve durmasını istemesine karşın devam ettiğini anlattı.

Ayrıca "Nefesi giderek hızlanıyordu, ellerini defalarca geriye ittim ama dokunmaya devam etti" dedi.

Olayın hemen ardından eve polis çağrıldığı, ancak çocuğun o dönem şikayette bulunmak istemediği ifade edildi.

Adı açıklanmayan müşteki, 2019'da Khan'ın genel seçimlerde milletvekili adayı olduğunu öğrendiğinde, Muhafazakar Parti ile temasa geçtiğini, seçilince de polise ihbarda bulunduğunu söyledi.

Müştekinin ağabeyi de milletvekilinin aynı partide kendisine "gerçek bir İskoç" olup olmadığını sorduğunu, daha sonra da geleneksel İskoç eteği kiltini kaldırıp eliyle üzerine yüklendiğini anlattı.

Bir başka tanık da 2010'da Pakistan'daki bir partide viski ve esrar içmelerinin ardından uyandığında Khan'ı kendisine cinsel saldırıda bulunurken yakaladığını aktardı.

Khan ise gencin sadece dirseğine dokunduğunu ileri sürdü ve gencin cinsel kimliği konusundaki kafa karışıklığıyla ilgili bir konuşmanın adından çok sinirlendiğini savundu.

Muhafazakar Parti üyeliği askıya alınan milletvekili, jürinin beş saat süren değerlendirmesinden sonra suçlu bulundu.

Yargıç, Khan'ın cezasının ileri bir tarihte açıklanacağını belirtti.

Khan, bir yıldan fazla hapis cezası alırsa Avam Kamarası'ndan atılabilir.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise kararın ardından Khan'ın derhal istifa etmesi gerektiğini bildirdi.

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Son Dakika Dünya İngiltere'de bir Muhafazakar Parti milletvekili, 15 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulundu - Son Dakika

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