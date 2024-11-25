İngiltere'de hayatı felç eden Bert fırtınası 5 can aldı - Son Dakika
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İngiltere'de hayatı felç eden Bert fırtınası 5 can aldı

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İngiltere, Bert Fırtınası'nın etkisi altında. Fırtına nedeniyle beş kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev sular altında kaldı ve Londra'da ulaşım sorunları yaşandı. Fırtına, Kasım ayının normal yağış miktarının yüzde 80'inden fazlasını getirdi ve 100'den fazla bölge için sel uyarısı devam ediyor. Yetkililer, özellikle sel baskını olan bölgelerde yaşayan vatandaşları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

25.11.2024 10:44  Güncelleme: 10:56
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İngiltere'yi vuran Bert Fırtınası'nda can kayıpları yaşandı ve büyük hasarlar oluştu. Fırtına nedeniyle beş kişi hayatını kaybederken, Galler bölgesinde yüzlerce ev sular altında kaldı ve Londra'da ciddi ulaşım sorunları ortaya çıktı.

Bu yılın ikinci büyük fırtınası olan Bert, sadece iki gün içinde Kasım ayının normal yağış miktarının yüzde 80'inden fazlasını getirdi. Şu anda İngiltere, İskoçya ve Galler'de 100'den fazla bölge için sel uyarısı devam ediyor.

Can kayıplarının ilki, köpeğini gezdirmeye çıkan 75 yaşındaki Brian Perry'nin kaybolmasıyla yaşandı. Perry'nin cesedi Galler'deki Afon Conwy nehri yakınlarında bulundu. İkinci ölüm vakası, Lancashire bölgesinde yaşandı. 80'li yaşlardaki bir sürücü, aracıyla su birikintisine girince hayatını kaybetti.

Fırtına nedeniyle meydana gelen diğer kazalarda da üç kişi daha öldü.

Fırtınanın yol açtığı bir diğer tehlikeli olay da Galler'in kuzeyinde yaşandı. Llangollen yakınlarında bir evde mahsur kalan beş yetişkin ve beş çocuk, toprak kayması nedeniyle tehlike yaşadı. Neyse ki itfaiye ekipleri hepsini güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı.

Binlerce ev elektriksiz kalırken, yetkililer halkı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor. Özellikle sel baskını olan bölgelerde yaşayan vatandaşların, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve resmi uyarıları takip etmeleri isteniyor.

İngiltere'de hayatı felç eden Bert fırtınası 5 can aldı
İngiltere'de hayatı felç eden Bert fırtınası 5 can aldı
İngiltere\'de hayatı felç eden Bert fırtınası 5 can aldı

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Son Dakika Dünya İngiltere'de hayatı felç eden Bert fırtınası 5 can aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    Gödlerini yıkamadıkları için allah cezalandırıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İngiltere'de hayatı felç eden Bert fırtınası 5 can aldı - Son Dakika
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