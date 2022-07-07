İngiltere'de Hint bakan gitti Kürt bakan geldi

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak 5 Temmuz'da art arda istifa ettiklerini açıklamıştı. Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti. Sağlık Bakanı'nın istifa kararından çok kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

BASKILAR SONRASINDA BAŞBAKAN DA İSTİFA ETTİ

İki bakanın istifa kararı sonrasında 50'ye yakın hükümet yetkilisi de görevini bıraktı. Siyasi krizin yaşandığı ülkede, Başbakan Johnson'ın da istifası istendi. Bugün kameralar karşısına geçen Johnson, istifa ettiğini ve yeni lider seçilene kadar görevinin başında kalacağını duyurdu.

KÜRT ASILLI İSİM, MALİYE BAKANI OLDU

Öte yandan istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine getirilen isim dikkat çekti. Kürt asıllı bir ailenin çocuğu olan mevcut Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, yeni Maliye Bakanı oldu.

NADHIM ZAHAWI KİMDİR?

İngiltere'de ülkesinin dışında doğan ilk bakan olan 55 yaşındaki Nadhim Zahawi, 1967 yılında Bağdat'ta doğdu. Dedesi Irak Merkez Bankası Başkanı olan Zahawi'nin babası ise iş insanı olarak tanınıyor. Zahawi ailesi, Saddam Hüseyin'in gücünü artırması nedeniyle güvenliğinden endişe ederek 1976 tarihinde ailesiyle birlikte Birleşik Krallık'a göç etti. Başarılı iş hayatının ardından Boris Johnson hükümetinde Eğitim Bakanı olarak atanan Zahawai, Hazine Bakanı Hint asıllı Rishi Sunak'ın istifasının ardından Hazine Bakanlığı koltuğuna geçti.