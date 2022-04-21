İngiltere'de hükümet, Johnson hakkında verilecek soruşturma kararını ertelemeye çalışıyor - Son Dakika

İngiltere'de milletvekilleri bugün, Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmesiyle ilgili parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına dair soruşturma için bir oylama düzenleyecek. İşçi Partisi'nin önergesiyle yapılacak oylama öncesinde ise hükümet, soruşturma için verilecek kararı ertelemeye çalışıyor.

Hükümet, Avam Kamarası'ndaki oylamanın, Londra polisi ve kıdemli müsteşar Sue Gray tarafından Johnson hakkında yürütülen diğer soruşturmalar bitene kadar beklemesi için İşçi Partisi'nin teklifi üzerine yeni bir öneride bulundu.

Resmi bir ziyaret için Hindistan'a seyahat eden Johnson oylamayı kaçıracak.

Hindistan'ın Gucarat eyaletine giderken uçakta gazetecilere konuşan Başbakan, istifa etmeyeceğini ve partisini bir sonraki genel seçime götürmeyi planladığını söyledi.

Johnson, "Bence yapabileceğimiz en iyi şey, seçmenlerin hayatlarını gerçekten değiştiren ve iyileştiren şeylere odaklanmak ve siyasiler hakkında konuşmayı bırakmak" dedi.

Başbakan, eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte 2020 yılının Haziran ayında Başbakanlık Konutu'nda kendisi için organize edilen doğum günü partisine katıldığı ve bu nedenle Covid-19 pandemisinde uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırıldı.

Johnson daha önce milletvekillerine yaptığı açıklamada Başbakanlık Konutu'nda hiçbir Covid kuralının çiğnenmediğini söylemişti. Muhalefet partileri ise Johnson'ı parlamentoyu yanlış yönlendirmekle suçlamıştı.

Parlamentoyu bilerek yanıltmak, başbakan ve bakanların uyması gereken kurallara aykırı.

Buna göre, bu kuralı delen bakanın ya da başbakanın istifa etmesi gerekiyor, muhalefet de Johnson'ın istifa etmesi yönünde çağrı yapıyor.

Johnson önceki gün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada parlamentoyu bilerek yanıltıp yanıltmadığına dair sorulara "Hayır" yanıtını verdi.

İşçi Partisi tarafından sunulan ve diğer muhalefet partileri tarafından da desteklenen oylamada, Avam Kamarası Ayrıcalıklar Komitesi'nin, Johnson'ın parlamentoyu bilerek yanıltıp yanıltmadığı ile ilgili soruşturma başlatması amaçlanıyordu.

Ancak hükümet, Sue Gray raprounu bitirmeden soruşturma yapılıp yapılmayacağının oylanması gerektiğini belirterek kendi düzetmesini sundu.

Muhafazakar Parti milletvekillerinden de bu konuda oy vermesi istendi. Hükümetin Avam Kamarası'ndaki çoğunluğu göz önüne alındığında kabul edilme olasılığı hayli yüksek.

Hükümet, söz konusu olası erteleme kararının, milletvekillerinin kararlarını vermelerinde yardımcı olacağını savundu.