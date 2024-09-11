İngiltere\'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı

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"10 yıllık eşim, beni Adana Demirspor için terk etti"

İngiltere'de bir aile, internetten aldıkları elektrikli kaykay şarj cihazı yüzünden evlerini kaybetti. Chelsea Fiekert, Çin yapımı cihazı teslim aldıktan sadece birkaç saat sonra, cihaz patladı ve büyük bir yangına neden oldu.

Olay, 29 Ağustos'ta Eastbourne şehrinde meydana geldi. Chelsea, çocuklarını ve köpeklerini kurtarmayı başardı, ancak ev tamamen yandı. Yangın, sabaha kadar sürdü ve altı itfaiye ekibi müdahale etti.

Polis, yangının internette satılan Tyzygmy Li-ion Şarj Cihazı'ndan kaynaklandığını belirledi. Hükümet, geçen sene cihazın "yüksek yangın ve elektrik çarpması riski" taşıdığı yönünde uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Chelsea, Amazon'u sorumlu tutarak, tehlikeli elektrikli cihazlar konusunda uyarıda bulundu. Aile şimdi geçici bir yerde kalıyor ve halkın yardımlarına güveniyor.

Firma, olayın ardından ürünü satıştan kaldırdı ve üzüntülerini dile getirdi. İtfaiye yetkilileri, e-bisiklet ve elektrikli kaykay gibi cihazları şarj ederken dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Bu olay, elektrikli cihazların güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Uzmanlar, tüketicileri güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları ve şarj güvenliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.