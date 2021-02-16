İngiltere'de koronavirüs 96 yaşındaki tek yumurta ikizlerini ayırdı - Son Dakika
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İngiltere'de koronavirüs 96 yaşındaki tek yumurta ikizlerini ayırdı

16.02.2021 14:21
İngiltere'de koronavirüs 96 yaşındaki tek yumurta ikizlerini ayırdı

İngiltere'de 96 yaşındaki Lilian Cox ve Doris Hobday adlı tek yumurta ikizlerinden Doris, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere'de 96 yaşındaki Lilian Cox ve Doris Hobday adlı tek yumurta ikizlerinden Doris, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Doris Hobday ve kız kardeşi Lilian Cox, Aralık ayında koronavirüse yakalandı. Zaman zaman televizyon programlarına da konuk olan İngiltere'de tanınmış tek yumurta ikizlerinden Doris Hobday'in koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Doris tedavi gördüğü West Midlands'taki hastanede Ocak ayında vefat etti. İkizlerden Lilian ise koronavirüsü yenerek hayata tutundu.


Kaynak: DHA
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