İngiltere'de milletvekilinin Parlamento'da porno izlediği iddia edildi, Muhafazakar Parti soruşturma başlattı - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de milletvekilinin Parlamento'da porno izlediği iddia edildi, Muhafazakar Parti soruşturma başlattı

27.04.2022 16:47
İngiltere'de milletvekilinin Parlamento'da porno izlediği iddia edildi, Muhafazakar Parti soruşturma başlattı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekilinin, Avam Kamarası'nda bir kadın milletvekilinin yanında otururken, cep telefonundan porno izlediği iddia edildi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekilinin, Avam Kamarası'nda bir kadın milletvekilinin yanında otururken, cep telefonundan porno izlediği iddia edildi. İktidar partisi iddiayla ilgili soruşturma başlattı.

BBC'nin edindiği bilgilere göre olay Salı günü Muhafazakar Parti milletvekillerinin bir toplantısında, bir bakan yardımcısı tarafından gündeme getirildi.

Bir başka milletvekili de bakan yardımcısının anlattıklarını destekledi.

Sun ve Daily Mirror gazeteleri, Muhafazakar Parti'nin kadın milletvekillerinin toplantıda cinsiyetçilik ve taciz iddialarını dile getirdiğini yazdı.

Porno izlemekle suçlanan milletvekilinin adı, parti disiplininden sorumlu Grup Başkan Vekili Chris Heaton-Harris'e verildi. Sözcüsü, Harris'in "meseleyi incelediğini" açıkladı, "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez ve harekete geçilecek" dedi.

Hakkında soruşturma başlatılan milletvekilinin adı kamuoyuna açıklanmadı.

'Herhangi bir iş yerinde kabul edilecek bir şey değil'

Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Brendan Clarke-Smith da BBC'de katıldığı bir programda porno iddiaları için "Herhangi bir iş yerinde kabul edilecek bir şey değil" dedi.

Yeşiller Partisi Milletvekili Caroline Lucas daha önce parlamento makamları tarafından, aralarında bakan yardımcılarının da olduğu 56 milletvekili hakkında cinsel suistimal soruşturması başlatıldığını söylemişti.

Lucas, Başbakan Boris Johnson'a bunun kurallara göre görevden alınmayı gerektirip gerektirmediğini sormuştu.

Johnson ise "cinsel tacizin kabul edilemeyeceğini" vurgulamış ve bölyesi bir suçun görevden alınmayı gerektirdiği söylemişti.

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Son Dakika Dünya İngiltere'de milletvekilinin Parlamento'da porno izlediği iddia edildi, Muhafazakar Parti soruşturma başlattı - Son Dakika

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