İngiltere'de motorlu planör karayoluna düştü: Pilot ve yolcu kazayı hafif yaralandı - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'de motorlu planör karayoluna düştü: Pilot ve yolcu kazayı hafif yaralandı

İngiltere\'de motorlu planör karayoluna düştü: Pilot ve yolcu kazayı hafif yaralandı

İngiltere'de bir motorlu planör, A419 karayoluna düştü. Pilot ve yolcu, kaza sonrası ciddi yaralanmalar olmadan kurtuldu. Kaza, yoğun trafiği olan A419 karayolunda büyük aksamalara neden oldu. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi ancak hava ambulansı geri çekildi. Kazada başka araçların karışmadığı belirtildi. Pilot ve yolcunun hafif yaralanmalarla kurtulması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

28.08.2024 13:50
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İngiltere'de sıra dışı bir kaza meydana geldi. Bir motorlu planör, A419 karayoluna düştü.

Uçakta bulunan pilot ve yolcu, inanılmaz bir şekilde ciddi yaralanmalar olmadan kurtuldu. Ancak kaza sonrası çekilen fotoğraflar, uçağın bir kanadının koptuğunu ve enkaz arasında şaşkın bir halde duran iki kişiyi gösteriyor.

Bu beklenmedik kaza, yoğun trafiği olan A419 karayolunda büyük aksamalara neden oldu. Polis, güvenlik önlemi olarak yolu her iki yönde de trafiğe kapattı. Bu durum uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

Olay yerine hızla acil servis ekipleri sevk edildi. Bunlar arasında Great Western Hava Ambulansı da vardı. Ancak pilot ve yolcunun ciddi bir yaralanması olmadığı anlaşılınca, hava ambulansı kısa süre sonra geri çekildi.

Kaza, Cirencester ve Stroud şehirleri arasında yer alan Frampton Mansell'deki Aston Down Havaalanı yakınlarında meydana geldi.

Gloucestershire Polis Teşkilatı sözcüsü, yaptığı açıklamada sürücüleri yol kapatmaları hakkında bilgilendirdi. Ayrıca uçaktaki iki kişinin sağlık kontrolünden geçirileceğini ve kazaya başka araçların karışmadığını belirtti.

Bu olay, havacılık güvenliği ve acil durum müdahalelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda, pilot ve yolcunun hafif yaralanmalarla kurtulması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

İngiltere'de motorlu planör karayoluna düştü: Pilot ve yolcu kazayı hafif yaralandı
İngiltere'de motorlu planör karayoluna düştü: Pilot ve yolcu kazayı hafif yaralandı
İngiltere'de motorlu planör karayoluna düştü: Pilot ve yolcu kazayı hafif yaralandı
İngiltere'de motorlu planör karayoluna düştü: Pilot ve yolcu kazayı hafif yaralandı

Birleşik Krallık, 3-sayfa, Dünya, Güvenlik, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de motorlu planör karayoluna düştü: Pilot ve yolcu kazayı hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de motorlu planör karayoluna düştü: Pilot ve yolcu kazayı hafif yaralandı - Son Dakika
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