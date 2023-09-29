İngiltere\'de okul otobüsü bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi: 50 öğrenci yaralandı

İngiltere'nin M53 karayolunda meydana gelen büyük bir kaza, 50 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu yaralılar arasında, durumu ciddi olan bir hasta bulunmaktadır. Merseyside'daki West Kirby Kız Lisesi ve Calday Grange Erkek Lisesi öğrencilerini taşıyan otobüs, Merseyside'ın Hooton bölgesinde bir araçla çarpıştı ve bariyere çarparak devrildi. Kazada öğrenciler otobüste sıkıştılar ve bazı tanıklar, çocukların arka pencerelerden kaçtıklarını gördüler. Fotoğraflar, zarar görmüş otobüsün tamamen yan yattığını göstermektedir.

Kazada, bir kadın hasta büyük bir travma ile ilişkilendirilen yaralarla hastaneye kaldırıldı ve diğer 50 kişi, M53 Kavşağı 5 kuzeyindeki olay yerinde ambulans ekipleri tarafından değerlendirilmektedir. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, ambulans personeli olay yerinde tedaviye ihtiyaç duyan herkese yardım etmekte, yolcuları ve sürücüyü güvenli bir şekilde çıkarmak için çalışmaktadır.

Okul, "Şu anda bilgileri topluyoruz ve etkilenen öğrencilere ve ailelerine yardım ediyoruz. Eğer konuşma veya rehberliğe ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen öğretim ve pastoral ekiplerimize başvurun" şeklinde bir tweet attı.