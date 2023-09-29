İngiltere'de okul otobüsü bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi: 50 öğrenci yaralandı - Son Dakika

İngiltere'de okul otobüsü bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi: 50 öğrenci yaralandı

İngiltere\'de okul otobüsü bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi: 50 öğrenci yaralandı
Son Güncelleme: 29.09.2023 16:24

İngiltere'nin M53 karayolunda büyük bir kaza meydana geldi, 50 kişi yaralandı, biri ciddi durumda. Merseyside'daki okulların öğrencilerini taşıyan otobüs, bir araçla çarpıştı ve bariyere çarptı. Tanıklar, çocukların arka pencerelerden kaçtığını ve otobüsün yolun tamamen yan yattığını söyledi.

İngiltere'nin M53 karayolunda meydana gelen büyük bir kaza, 50 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu yaralılar arasında, durumu ciddi olan bir hasta bulunmaktadır. Merseyside'daki West Kirby Kız Lisesi ve Calday Grange Erkek Lisesi öğrencilerini taşıyan otobüs, Merseyside'ın Hooton bölgesinde bir araçla çarpıştı ve bariyere çarparak devrildi. Kazada öğrenciler otobüste sıkıştılar ve bazı tanıklar, çocukların arka pencerelerden kaçtıklarını gördüler. Fotoğraflar, zarar görmüş otobüsün tamamen yan yattığını göstermektedir.

Kazada, bir kadın hasta büyük bir travma ile ilişkilendirilen yaralarla hastaneye kaldırıldı ve diğer 50 kişi, M53 Kavşağı 5 kuzeyindeki olay yerinde ambulans ekipleri tarafından değerlendirilmektedir. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, ambulans personeli olay yerinde tedaviye ihtiyaç duyan herkese yardım etmekte, yolcuları ve sürücüyü güvenli bir şekilde çıkarmak için çalışmaktadır.

Okul, "Şu anda bilgileri topluyoruz ve etkilenen öğrencilere ve ailelerine yardım ediyoruz. Eğer konuşma veya rehberliğe ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen öğretim ve pastoral ekiplerimize başvurun" şeklinde bir tweet attı.

İngiltere'de okul otobüsü bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi: 50 öğrenci yaralandı
İngiltere'de okul otobüsü bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi: 50 öğrenci yaralandı
İngiltere'de okul otobüsü bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi: 50 öğrenci yaralandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de okul otobüsü bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi: 50 öğrenci yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de okul otobüsü bir araçla çarpıştıktan sonra devrildi: 50 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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