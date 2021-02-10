Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm - Son Dakika
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Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm

Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm

10.02.2021 21:23

Son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 12 bin 956 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 336 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 956 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 336 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 668 bin 266'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 956 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 336 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 668 bin 266'ya, toplam can kaybı ise 92 bin 338'e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 165 bin 817 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 410 bin 111 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
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Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm - Son Dakika
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