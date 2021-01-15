Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi öldü

15.01.2021 19:27
Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi öldü

Son dakika haberine göre İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 55 bin 761 yeni vaka tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1280 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 87 bin 295'e çıktı.

Bir günde 695 bin 148 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 60 milyon 242 bin 686 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 282 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 672'si yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 3 milyon 234 bin 946'ya ulaştı, 443 bin 234 kişi ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Hastaneler ve yoğun bakım servisleri baskı altında

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, İngiltere Başbakanı Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

YORUMLAR
500
Koronavirüs ve maymun çiçeğinin ardından bir de domates gribi çıktı! İşte en çok görülen belirtiler... Koronavirüs ve maymun çiçeğinin ardından bir de domates gribi çıktı! İşte en çok görülen belirtiler... Prof. Dr. Kaya: 'Covid aşılarından beklenen yarar, yan etkilerinin çok çok daha ötesindedir' Prof. Dr. Kaya: 'Covid aşılarından beklenen yarar, yan etkilerinin çok çok daha ötesindedir' Bebeğe yanlış aşıda soruşturma izni verilmemesine itiraz kabul edildi Bebeğe yanlış aşıda soruşturma izni verilmemesine itiraz kabul edildi
Kaynak: AA

Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:38 Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da ücretsiz dağıtılacak
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatını duyurdu: Destek hariç ton başına 5.700 lira ödeme yapılacak
19:13 Tekrar faiz indirimi olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra cevabı verdi
18:55 Adalet Bakanlığı personelini mutlu eden hamle! 25 bin TL banka promosyonu yatıracaklar
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep ve Mardin'deki kazalarla ilgili konuştu: İhmali olanlar hakkında gereken yapılacak
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:56 Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 21:06:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement