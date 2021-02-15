Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 258 ölüm - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 258 ölüm

Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 258 ölüm

15.02.2021 20:56

Son dakika dünya haberine göre İtalya'da son 24 saatte 7 bin 351 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 258 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 351 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 258 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 729 bin 223'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 351 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 258 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 729 bin 223'e, toplam can kaybı ise 93 bin 835'e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 237 bin 290 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 398 bin 98 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
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Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 258 ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 258 ölüm - Son Dakika
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