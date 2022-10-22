İngiltere'nin Wigan kentindeki kuzey demiryolu istikametinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler, büyük yankı uyandırdı.
Trendeki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen iki gencin, trenin koltuklarında kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiği görülüyor. İkilinin bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
Videonun kısa sürede yayılmasının ardından İngiliz polisi de harekete geçti. Polis ekipleri, görüntülerdeki gençleri yakalamak adına çalışma başlattı.
Son Dakika › Dünya › Trende kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift, yolcuların ağzını açık bıraktı - Son Dakika