Trende kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift, yolcuların ağzını açık bıraktı - Son Dakika
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Trende kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift, yolcuların ağzını açık bıraktı

22.10.2022 22:36

İngiltere'de trende kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift, diğer yolcuların kamerasına takıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırırken, polis ekipleri 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen gençleri yakalamak için çalışma başlattı.

İngiltere'nin Wigan kentindeki kuzey demiryolu istikametinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

YOLCU KAYDETTİ

Trendeki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen iki gencin, trenin koltuklarında kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiği görülüyor. İkilinin bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Trende kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift, yolcuların ağzını açık bıraktı

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Videonun kısa sürede yayılmasının ardından İngiliz polisi de harekete geçti. Polis ekipleri, görüntülerdeki gençleri yakalamak adına çalışma başlattı.

Trende kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift, yolcuların ağzını açık bıraktı
Trende kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift, yolcuların ağzını açık bıraktı
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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trende kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift, yolcuların ağzını açık bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trende kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift, yolcuların ağzını açık bıraktı - Son Dakika
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