Trende kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift, yolcuların ağzını açık bıraktı

İngiltere'nin Wigan kentindeki kuzey demiryolu istikametinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

YOLCU KAYDETTİ

Trendeki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen iki gencin, trenin koltuklarında kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiği görülüyor. İkilinin bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Videonun kısa sürede yayılmasının ardından İngiliz polisi de harekete geçti. Polis ekipleri, görüntülerdeki gençleri yakalamak adına çalışma başlattı.