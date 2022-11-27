Spermlerini bağlatan genç, karısının hamile olduğunu öğrenince yıkıldı

"İngiltere'nin Güzin Ablası" olarak bilinen Jane O'Gorman'a yapılan bir itiraf, akıllara durgunluk verdi. İsmini açıklamak istemeyen bir genç, Jane O'Gorman'a gönderdiği mektupta aldatılmasının hikayesini yazdı.

VASEKTOMİ AMELİYATI OLDUKTAN SONRA EVLENDİ

Gencin anlatımına göre çift, genç adamın vasektomi ameliyatı olmasının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra dünyaevine girdi. Ancak kadın, eşinin vasektomi ameliyatı olduğundan haberdar değildi.

"HAMİLEYİM" DİYEREK EŞİNE HABER VERDİ

Çiftin evliliklerinin üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından genç kadın hamile kaldı. Ama önemli bir sorun vardı. Çünkü adam, 2 yıl önce spermlerini bağlatmıştı ve karısını hamile bırakma ihtimali mevcut değildi.

NE YAPACAĞINI SORDU

Genç adam, Jane O'Gorman'a gönderdiği mektupta hem ondan hem de sosyal medya kullanıcılarından konuyla ilgili görüşlerini yazmalarını talep etti.