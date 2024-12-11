İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı

Geniş Video İzle

İngiltere'de çiftçiler, hükümetin tartışmalı miras vergisi düzenlemesine karşı Londra sokaklarında traktörleriyle protesto düzenledi. Yaklaşık 300 çiftçinin katıldığı eylem, başkentin trafiğini felç etti. Çiftçiler, tarımsal varlıklara getirilen yüzde 20'lik vergiyi protesto etti.

11.12.2024 17:04  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de çiftçiler, hükümetin tartışmalı miras vergisi düzenlemesini protesto etmek için bugün Londra sokaklarını traktörleriyle doldurdu. Yaklaşık 300 çiftçinin katıldığı eylem, başkentin merkezinde trafiği felç etti.

Sabah saatlerinden itibaren parlamento binası önünde toplanan çiftçiler, 1 milyon sterlin üzerindeki tarımsal varlıklara getirilen yüzde 20'lik vergiyi protesto etti. "İngiliz Çiftçiliğini Kurtar" ve "Kent Çiftçileri için Adalet" gruplarının organize ettiği gösteride, öğle saatlerinde konuşmalar yapıldı ve ardından traktörlerle yavaş sürüş eylemi düzenlendi.

Organizatörlerden Matt Cullen, "Çiftliklerimizin yok olmasına izin vermeyeceğiz. Bu bir savaş ve biz kazanacağız" açıklamasını yaptı. Ünlü televizyoncu ve çiftçi Jeremy Clarkson da protestoya destek verdi.

Geçen ay da 13 bin kişinin katıldığı benzer bir protesto düzenlenmişti. Çiftçiler, yeni vergi düzenlemesinin aile çiftliklerine büyük zarar vereceğini ve tarım sektörünü olumsuz etkileyeceğini savunuyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise düzenlemenin gerekli olduğunu iddia ediyor.

İngiltere\'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı

Birleşik Krallık, İngiltere, Ekonomi, Londra, Miras, Tarım, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Se:
    Bize de ötv soktular 23 senedir içimizde çıkaramadık. 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Se:
    Bize de 2002de ötv getirdiler. Gıg demediğimiz için hala gitmedi bizden biri oldu. 2 0 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    bizimkiler şükür eder dursun.. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:30:02. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.