İngiltere'de yapılan parlamento seçimlerinde büyük zafer elde eden İşçi Partisi genel başkanı Keir Starmer, yeni başbakan olacak - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'de yapılan parlamento seçimlerinde büyük zafer elde eden İşçi Partisi genel başkanı Keir Starmer, yeni başbakan olacak

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İngiltere'de yapılan parlamento seçimlerinde İşçi Partisi'nin büyük zafer kazanmasının ardından Keir Starmer, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Bu zafer, 14 yıllık Muhafazakar hükümetin sonunu getirdi. İşçi Partisi, 650 sandalyeli parlamentoda büyük bir çoğunluk kazanırken, Muhafazakar Parti tarihinin en kötü performansını sergiledi. Starmer, değişim getireceğine ve kaosu sona erdireceğine söz verdi.

05.07.2024 10:18  Güncelleme: 10:29
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Keir Starmer, İngiltere'de yapılan parlamento seçimlerinde İşçi Partisi'nin ezici bir zafer kazanmasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı olarak Britanya'ya değişim getireceğine söz verdi. Bu zafer, 14 yıllık çalkantılı Muhafazakar hükümetin sonunu getirdi.

650 SANDALYE İLE BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Merkez sol İşçi Partisi, 650 sandalyeli parlamentoda büyük bir çoğunluk kazandı. Rishi Sunak'ın Muhafazakar Partisi ise, yaşam maliyeti krizi, yetersiz kamu hizmetleri ve bir dizi skandal nedeniyle tarihinin en kötü performansını sergiledi.

Zafer konuşmasında Starmer, "Başardık," dedi. "Değişim şimdi başlıyor. Kaosu sona erdireceğimizi söyledik ve bunu yapacağız. Yeni bir sayfa açacağımızı söyledik ve bunu başardık. Bugün, değişim çalışmalarına, ulusal yenilenme misyonuna başlıyoruz ve ülkemizi yeniden inşa etmeye başlıyoruz."

Sonuçların bir kısmı henüz açıklanmamışken, İşçi Partisi 410 sandalye, Muhafazakarlar 117 sandalye ve Liberal Demokratlar 70 sandalye kazandı - bu, Liberal Demokratların en iyi performansı oldu.

SUNAK: ÇOK ÜZGÜNÜM

Ezici yenilgiyle yaklaşık 250 Muhafazakar milletvekili, koltuğunu kaybetti.

Sunak yenilgiyi kabul etti ve Starmer'ı zaferinden dolayı tebrik etti. "Bugün güç barışçıl ve düzenli bir şekilde el değiştirecek, tüm taraflarda iyi niyetle," dedi Sunak. "Öğrenecek ve düşünecek çok şey var ve birçok iyi çalışan Muhafazakar adaya kaybettiğimiz için sorumluluk alıyorum... Üzgünüm" dedi.

İngiltere'de yapılan parlamento seçimlerinde büyük zafer elde eden İşçi Partisi genel başkanı Keir Starmer, yeni başbakan olacak
İngiltere\'de yapılan parlamento seçimlerinde büyük zafer elde eden İşçi Partisi genel başkanı Keir Starmer, yeni başbakan olacak

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Son Dakika Dünya İngiltere'de yapılan parlamento seçimlerinde büyük zafer elde eden İşçi Partisi genel başkanı Keir Starmer, yeni başbakan olacak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hasan Özgün: Darısı başımıza 3 4 Yanıtla
  • Kemsl: ingilizler kadar tutucu,gelenekçi başka bir ülke hangisidir,bilmiyorum? 0 2 Yanıtla
  • ferhat eser: küreselci çetenin hiç hoşuna gitmez böyle haberler 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İngiltere'de yapılan parlamento seçimlerinde büyük zafer elde eden İşçi Partisi genel başkanı Keir Starmer, yeni başbakan olacak - Son Dakika
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